شتاب در حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر + فیلم

معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گوید: تا پایان سال به هفت هزار مگاوات تولید انرژی تجدیدپذیر دست پیدا خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آقای پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از راه‌های عملی ناترازی‌های انرژی در کوتاه مدت است.

 

 

 

