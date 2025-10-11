باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- بایز حسینی در نشست با کارگزاران مرز سیرانبند و سرمایه گذاران شهرستان بانه که با حضور مدیر کل سازمان بازرسی کردستان برگزار شد، با بیان اینکه در واحد‌های تولیدی بانه برای افراد زیادی به صورت غیر مستقیم نیز اشتغال ایجاد شده اظهار داشت: ۱۶ معدن در بانه وجود دارد که هفت معدن فعال و مابقی غیر فعال است بیشتر معادن بانه سنگ لاشه است.

وی ادامه داد: در بانه ۹۳ مجتمع تجاری، هشت و ۶۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب و سه هزار واحد صنفی نیز فاقد پروانه کسب هستند.

رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان بانه گفت: ۴۰۷ کارت بازرگانی فعال داریم که ۱۰۰ مورد به صورت حقوقی و ۳۰۷ مورد اشخاص حقیقی در حال فعالیت هستند ۳۰ نفر پیله ور و ۹۰ نفر نیز کارگزار بازارچه هستند که ۱۵ کارگزار غیر فعال هستند که در بازارچه سیرانبند بانه فعالیت می‌کنند.

حسینی افزود: چهار تعاونی مرزنشینی بانه بیش از ۷۸ هزار نفر عضو این تعاونی هستند و ۱۶ هزار نیز کارت مرزنشینی فعال نیز در بانه وجود دارد و سهمیه‌ای که دولت در قانون جدید مبادلات مرزی فراهم کرده می‌توانند بهره ببرند.

وی اظهار داشت: یکی از گلایه‌های واردکنندگان اینکه که روند واردات کالا به کندی انجام می‌شود و تجار به شهرستان‌های اطراف می‌روند.

رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان بانه افزود: فضای صنعتی شهرک صنعتی بانه ۱۷ هکتار است که کاملا واگذار شده که فعالترین شهرک صنعتی استان است و یکی از مهمترین مشکلات این شهرک انتن دهی موبایل است.

حسینی یکی از مشکلات بانه را کمبود فضای صنعتی عنوان کرد و گفت: شهرک صنعتی شماره ۲ نیز امسال فعال می‌شود که مشکلات حل می‌شود.

وی اضافه کرد: تولید لوازم خانگی و لامپ مهمترین صنایع بانه است در بانه به قطب تولید لامپ و لوازم خانگی خرد تبدیل شده که امیدواریم این بخش از صنایع با ایجاد فضای صنعتی بیشتر تقویت شود.

رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان بانه اظهار داشت: از کارت‌های مرزنشینی در حوزه تجارت خارجی چندان استفاده نمی‌شود درمرداد ماه در مریوان ۲۳ هزار کارت در سروآباد ۱۴۰۰ کارت استفاده شده، اما در بانه ۷۷۴ کارت استفاده شده که تفاوت معنا داری با سایر شهر‌های استان دارد.