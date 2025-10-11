باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش آژانس دفاع مدنی غزه، حدود ۵۰ هزار نفر امروز به شهر غزه رسیدهاند.
محمد المغیر، یکی از مقامات این آژانس گفت: «بر این اساس، تعداد کل بازگشتگان به غزه از دیروز تاکنون به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسیده است.»
از زمان اعلام آتشبس هزاران فلسطینی پیادهروی طولانی را از جنوب نوار غزه به سمت شهر غزه در شمال باریکه آغاز کردهاند. آنها میگویند اگرچه شهرشان بر اثر حملات متعدد به ویرانهای تبدیل شده، اما از بازگشت به خانه خود آسودهخاطر هستند.
تصاویر هوایی نشان میدهد که تمامی زیرساختها در شمال غزه از بین رفته و برق و لولهکشی آب دیگر در آن وجود ندارد. با این حال، برای بسیاری از کسانی که این مسیر را طی میکنند، شکی در مورد بازگشت وجود ندارد.
احمد ابو وتفاء، یکی از ساکنان شهر غزه در این خصوص گفت: «دعا میکنم که خداوند غم و اندوه ما را تسکین دهد و مردم به خانههایشان بازگردند. حتی اگر خانهها ویران شوند، به خواست خدا باز خواهیم گشت». ابو وتفاء در راه بازگشت به خانهاش در شهر غزه با سیانان صحبت کرد. او گفت که احساس شادی شدیدی دارد، هرچند میداند که احتمالاً چیزی در انتظارش نیست که بتواند آن را خانه بنامد. او گفت: «هیچ احساسی زیباتر از این نیست، احساس بازگشت مردم از جنوب به شمال.»
پیش از این، جنبش حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیانیه مشترکی با استقبال از بازگشت مردم به شمال غزه، این اقدام را نشانهای از اراده مردم برای ماندن در سرزمین خود دانستند.
منبع: تایمز اسرائیل/ سی ان ان