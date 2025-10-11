باشگاه خبرنگاران جوان -حجتالاسلام والمسلمین علی بنایی،رئیس دانشگاه طلوع مهر امروز در نشست خبری گفت: همایش ملی آیندهپژوهی و علوم انسانی،گامی به سوی توسعه و تعالی ایران اردیبهشت ماه سال آینده در ۱۱ محور با رویکردی تلفیقی از علم و دین، در قم به عنوان پایگاه علمی جهان اسلام برگزار میشود.
او با تأکید بر پیوند ناگسستنی دین و دانش در نگاه اسلامی، هدف این همایش را ترویج زبان مشترک علم و دین برای بهرهمندی همه اقشار جامعه، بهویژه جوانان، عنوان کرد.
بنایی با اشاره به سابقه فعالیتهای علمی دانشگاه در حوزه آیندهپژوهی، این همایش را فرصتی برای نمایش دستاوردهای پژوهشی اساتید و محققان دانست.
او همچنین با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان، بر بومیسازی دانشهای راهبردی از جمله فناوری هستهای تأکید کرد.
همچنین سیفالله فضلالهی قمشی،دبیر این همایش و معاون پژوهشی دانشگاه طلوع مهر در این نشست ضمن تشریح محورهای یازدهگانه همایش، از جمله آیندهپژوهی در علوم انسانی، روانشناسی، ارتباطات، اقتصاد، مدیریت، فناوریهای نوظهور، حقوق، زبانهای خارجی، علوم ورزشی، حسابداری و محور ویژه قرآن، از تولید ۳۳۰ مقاله فاخر خبر داد و گفت: آثار برگزیده این همایش در قالب کتاب و مجلات علمی منتشر خواهد شد.
در پایان نشست از پوستر رسمی همایش ملی آیندهپژوهی و علوم انسانی رونمایی شد.