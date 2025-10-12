باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آیا با جوشاندن حبوبات، نفخ آن‌ها گرفته می‌شود؟ + فیلم

کارشناس تغذیه در خصوص نفخ حبوبات توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا نوروزی، کارشناس تغذیه با حضور در برنامه سلام تهران در مورد نفخ حبوبات نکاتی بیان کرد.

 

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
حبوبات را دوسه روز قبل خیس شود هر روز آبش عوض شود و چندتا قل با یک چوب دارچین بخوره نفخش گرفته میشود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
منکه چشمم به حبوبات میفته خود به خود نفخ میکنم چه برسه خوردنش. بخضوص نخود ولوبیا.