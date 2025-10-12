باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ساختمان‌های جدید در تهران برابر چند ریشتر زلزله مقاوم هستند؟ + فیلم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد مقاومت ساختمان‌های تهران نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص مقاومت ساختمان‌های تهران در برابر زلزله توضیحاتی را ارائه کرد.

 
مطالب مرتبط

کمبودهای دارویی به منطقه زلزله زده جبران می شود

ساختمان‌های جدید در تهران برابر چند ریشتر زلزله مقاوم هستند؟ + فیلم
young journalists club

اهتزاز ابرپرچم های پیراهن تیم ملی در پایتخت

زلزله هرمزگان را لرزاند + جزئیات

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
در مذاکرات ایران و آمریکا، مدل توافق لیبی به چه معناست؟ + فیلم
۱۱۴۵

در مذاکرات ایران و آمریکا، مدل توافق لیبی به چه معناست؟ + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۴
پرسش‌های سخت پس از توافق حماس و اسرائیل + فیلم
۱۰۳۰

پرسش‌های سخت پس از توافق حماس و اسرائیل + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۴
پایان سفر راننده خوش رکاب + فیلم
۸۸۲

پایان سفر راننده خوش رکاب + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۴
حمله رژیم صهیونیستی به باغ‌های زیتون فلسطینی‌ها + فیلم
۷۲۹

حمله رژیم صهیونیستی به باغ‌های زیتون فلسطینی‌ها + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۴
حادثه هوایی در سواحل آمریکا + فیلم
۶۵۶

حادثه هوایی در سواحل آمریکا + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.