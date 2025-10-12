باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نادر بذرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی وضعیت قیمت سکه و حباب موجود در بازار پرداخت و گفت: حباب قیمت سکه در روزهای گذشته حدود یک میلیون و نیم کاهش یافته است، اما هنوز هم این حباب وجود دارد.
او افزود: یکی از مشکلاتی که به وجود آمده، عدم تعهد بانک مرکزی نسبت به اعلامهای خود است. پارسال، بانک مرکزی اعلام کرد که برای کاهش حباب سکه همان سال را ضرب و به فروش میرساند تا قبل از این سکه سال ضرب سال ۸۶ محور بود و تاریخ پایینتر حباب نداشتند سال گذشته در اوج قیمتها حباب سکه ۸۶ به سیزده میلیون تومان رسید و اخیراً این حباب به حدود شش میلیون و نهصد هزار تومان رسیده است. این حباب هیچگاه به طور کامل تخلیه نشده است، علیرغم اینکه ثبتنام سکه و حراج سکه انجام شده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده بود که سکهها بدون تاریخ ضرب میشوند، اما پس از مدتی تصمیم گرفته شد که سکهها با تاریخ تولید همان سال ضرب و به فروش برسد. این سکهها به بازار عرضه شد و در زمانی که مردم برای فروش مراجعه میکردند، قیمت آنها بین چهارصد تا ششصد هزار تومان در بازار داخلی پایینتر بود. علت این امر نیز تفاوت در قالب و شرایط ظاهری سکههای جدید نسبت به سکههای قبلی بود.
او همچنین به موضوع پیشفروش سکه اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی قرار بود سکهها را بر مبنای سالهای جدید ضرب کند، اما متاسفانه در هفته گذشته دوباره سکههایی با تاریخ ضرب سال ۸۶ ثبتنام و پیشفروش شد. این یک ضعف جدی است که نشان میدهد بانک مرکزی به عنوان محور اصلی این بازار، به تعهدات و اعلامهای خود عمل نمیکند.