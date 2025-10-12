باشگاه خبرنگاران جوان _ عبد الباسط پیری اظهار داشت: طی این بازه زمانی علاوه بر رشد قابل توجه حجم کالاهای عبوری، تعداد سفرهای بینالمللی کامیونها نیز بیش از دو برابر افزایش یافته که نشاندهنده جایگاه روبهرشد مرز آبی چابهار در شبکه ترانزیت منطقهای است.
وی افزود: بخش عمده کالاهای ترانزیتی از مسیر چابهار به مقصد کشور افغانستان حمل شده است و افزایش تقاضای تجار افغان برای استفاده از مسیر مطمئن و کوتاه چابهار نقش مهمی در این رشد داشته است.
پیری تصریح کرد:توسعه زیرساختهای جادهای، تجهیز پایانههای مرزی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی از عوامل اصلی افزایش چشمگیر ترانزیت کالا از چابهار بوده است.
رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین الملل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان با تأکید بر ادامه روند توسعه فعالیتهای ترانزیتی، اعلام کرد: برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تردد کامیونها و ارتقای خدمات لجستیکی در محورهای منتهی به مرز آبی چابهار در دستور کار قرار دارد.
لازم به ذکر است که مرز آبی چابهار بهعنوان تنها مرز اقیانوسی کشور، مسیر کلیدی دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد است و نقش مهمی در تقویت کریدور شرق کشور و افزایش سهم ایران در ترانزیت بینالمللی ایفا میکند و تداوم رشد ترانزیت از این مسیر، علاوه بر رونق تجارت خارجی، موجب اشتغالزایی پایدار، توسعه زیرساختهای حملونقل و شکوفایی اقتصادی در جنوب شرق کشور خواهد شد.
منبع حمل و نقل جاده ای استان سیستان وبلوچستان