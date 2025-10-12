باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برگزاری همایش بزرگ تجدید میثاق با شهیدان سیدحسن نصرالله و صفی الدین در ورزشگاه کمیل شمعون + فیلم

مراسم تجدید میثاق با شهیدان سیدحسن نصرالله و صفی الدین با حضور پیشاهنگان جنبش کشفیه المهدی (ع) در ورزشگاه کمیل شمعون برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز هزاران نفر از اعضای پیشاهنگی امام مهدی (عج) از سراسر مناطق لبنان به‌سوی ورزشگاه کمیل شمعون بیروت حرکت کردند تا با شهیدان نصرالله و صفی‌الدین تجدید بیعت کنند.

 

