رئیس فدراسیون والیبال در پی پخش زنده مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، از سازمان صدا و سیما قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی پخش زنده مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، والیبال جوانان زیر ۲۱ سال جهان و قهرمانی جوانان ایرانی در این مسابقات، همچنین درخشش مردان والیبال کشورمان در رقابت های لیگ ملت های والیبال، که با تحلیل و گزارش اختصاصی در شبکه ورزش همراه بود و مورد استقبال گسترده مخاطبان قرار گرفت، سیدمیلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال طی نامه‌ای خطاب به پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، از این اقدام قدردانی کرد.

وی در این نامه ضمن تأکید بر اهمیت رسانه ملی در انعکاس رویداد‌های ورزشی، نقش شبکه ورزش در تولید برنامه های وزین و تخصصی، اطلاع رسانی سریع، دقیق و صحیح که منجر به گسترش و توسعه روحیه شادی و امید همراه با ترویج فرهنگ اخلاقی و ارزش های انسانی  در جامعه را ارزشمند دانست و افزود: پخش زنده این رقابت‌ها یکی از عوامل تعیین کننده در وسعت یافتن این موفقیت غرورآمیز، تولید روحیه مضاعف و مثبت در سطح و عمق جامعه ایرانی است.

برچسب ها: فدراسیون والیبال ، رسانه ملی
