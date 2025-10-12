مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: پیامک هشدار به مشترکان پرمصرف ارسال شده و در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف، گازبهای آنان در زمستان امسال بر اساس بالاترین پله تعرفه خانگی محاسبه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان تهران، با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش تدریجی مصرف گاز در بخش خانگی گفت: در روز‌های اخیر پیامک‌هایی برای مشترکان پرمصرف تهرانی ارسال شده تا از هم‌اکنون نسبت به کاهش و مدیریت مصرف گاز اقدام کنند. هدف از این اقدام، پیشگیری از بروز ناترازی در شبکه گاز و حفظ پایداری جریان گاز در زمستان پیش‌رو است.

وی افزود: بر اساس دستورعمل ابلاغی شرکت ملی گاز ایران، در صورتی که مشترکان پرمصرف امسال نیز مانند سال گذشته رفتار مصرفی خود را اصلاح نکنند، گازب‌های آنان بر اساس بالاترین پله تعرفه بخش خانگی محاسبه می‌شود. این تصمیم با هدف بازدارندگی و تشویق خانوار‌ها به مصرف منطقی و صرفه‌جویانه اتخاذ شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی سیستم‌های گرمایشی پیش از شروع فصل سرد تصریح کرد: از شهروندان محترم درخواست می‌کنیم پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی، حتماً نسبت به سرویس کامل و بررسی سلامت بخاری‌ها، آبگرمکن‌ها و پکیج‌ها اقدام کنند. سرویس دوره‌ای تجهیزات و اطمینان از سلامت دودکش‌ها سبب افزایش راندمان، کاهش مصرف و جلوگیری از خطرات احتمالی می‌شود.

رعایت اصول ایمنی در مصرف گاز

اعوانی با اشاره به اهمیت رعایت اصول ایمنی در مصرف گاز اظهار کرد: رعایت نکات ایمنی در کنار مصرف بهینه از مهم‌ترین وظایف هر خانوار در فصل زمستان است. شهروندان باید با دقت نسبت به ایمن بودن وسایل گازسوز، تهویه مناسب محیط و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات گرمایشی اطمینان حاصل کنند. بی‌توجهی به این اصول می‌تواند به حوادث ناگوار از جمله گازگرفتگی یا آتش‌سوزی منجر شود.

وی با بیان اینکه پایداری جریان گاز در فصل زمستان تنها با همکاری و همراهی مردم میسر است، گفت: از تمامی مشترکان تهرانی درخواست داریم با رعایت اصول ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف، ما را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند تا زمستانی گرم، ایمن و بدون چالش را سپری کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه سوال یا نیاز به راهنمایی، مشترکان می‌توانند در روز‌های شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری با شماره ۱۵۹۴ تماس بگیرند و پاسخ پرسش‌های خود را دریافت کنند، همچنین در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا نشت گاز، شهروندان می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با مرکز امداد و حوادث شرکت گاز استان تهران با شماره ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند تا کارشناسان این مرکز در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رسیدگی لازم اقدام کنند.

منبع: شرکت گاز استان تهران

برچسب ها: گازبها ، شرکت گاز
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۰ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در سه میدان کلیدی
۷۰ تا ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور گاز است
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
آخرین اخبار
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد
نقص فنی باز فوکر آسمان را از سر باند بازگرداند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۰ مهر ماه
رکورد ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی شکسته شد
جایگزین دلار در تجارت اعضای بریکس مشخص شد
چابک سازی اقتصاد کشور از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی
قفل سامانه توسعه تجارت برای ترخیص کالا باز شد
قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان
گازبهای پرمصرف‌ها تصاعدی می‌شود
آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت رفع شد+عکس
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
تقویت توافقات اقتصادی و دیجتال با مناطق آزاد جهان
افزایش ۱۰ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در سه میدان کلیدی
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود
تمدید رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه از طریق مصالحه ریالی+ فیلم
بازار سرمایه در شرایط پایدار؛ سهام بزرگ در کانون توجه سرمایه‌گذاران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
توزیع ۸۰ هزارتن روغن آفتابگردان دولتی برای کمک به تنظیم بازار
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود