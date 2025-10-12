باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال و به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی، فرآیند رسمی آزادی اسرای اسرائیلی حاضر در نوار غزه، از صبح روز دوشنبه آغاز خواهد شد.

بر این اساس، ارتش اسرائیل خود را برای استقبال از این افراد که آزادیشان بر اساس توافق اخیر با حماس صورت می‌گیرد، از شامگاه یکشنبه آماده کرده است.

«هماهنگ کننده امور اسرا و مفقودان» در اسرائیل تأکید کرد که اگرچه تمامی اجساد اسرای کشته‌شده در مهلت ۷۲ ساعته مشخص شده در توافق بازگردانده نخواهند شد، اما اسرائیل از طریق همکاری با یک «نیروی ویژه بین‌المللی» برای مکان یابی و انتقال پیکر‌ها تلاش خواهد کرد.

این مقام افزود: «انتظار داریم حماس نیز در چارچوب همین همکاری بین‌المللی، برای بازگرداندن اجساد اسرای کشته‌شده همکاری لازم را به عمل آورد.» این گام، بخشی از روند اجرایی توافق تبادل اسرا بین دو طرف ارزیابی می‌شود.

