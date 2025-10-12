افتتاح ۲۲ فضای آموزشی در چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بهمن خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، در آیین افتتاح مدرسه در شهرستان فرخشهر با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور، اظهار داشت: در سراسر کشور قریب به ۲۴۰۰ پروژه آموزشی بهصورت همزمان افتتاح میشود و در استان نیز با تلاشهای مجموعه مسئولان و خیرین، ۲۲ فضای آموزشی به صورت همزمان به بهرهبرداری میرسد.
وی تصریح کرد: علاوه بر فضاهای آموزشی، در این استان قریب به ۲۱ فضای ورزشی شامل سالنهای ورزشی، استخر و چمنهای مصنوعی افتتاح شده است که این مجموعه پروژهها در آغاز سال تحصیلی جدید میتواند امیدبخش دانشآموزان و خانوادههای آنها باشد.
خدادادی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه حمایت و همراهی خیرین و مسئولان استانی بتوانیم در سال آینده فضاهای آموزشی بیشتری را که در قالب طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی هدفگذاری شدهاند — که تعداد آنها به ۱۵۴ پروژه میرسد — به بهرهبرداری برسانیم.
وی تأکید کرد: توسعه عدالت آموزشی و ارتقاء فضاهای آموزشی و ورزشی استان از اولویتهای مهم آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیشرو خواهد بود.