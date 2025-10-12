باشگاه خبرنگاران جوان - بخشی از مجتمع تجاری اطلس بندر درگهان جزیره قشم امروز یکشنبه (۲۰ مهر ۱۴۰۴) دچار آتش‌سوزی شد. شعله‌های آتش از چندین مغازه این مجتمع زبانه کشیده و دود غلیظی آسمان منطقه را فرا گرفته است.

براساس این گزارش، هم اکنون نیروهای آتش‌نشانی شهرهای قشم، رمکان و درگهان برای اطفای حریق و نیروهای پلیس برای کمک به نظم بخشیدن و امدادرسانی در محل حضور دارند.

فرماندار قشم، اعضای شورای تامین، رییس دادگستری و معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد نیز برای مدیریت میدانی شرایط در محل حضور دارند.

مسئولان از شهروندان خواسته‌اند تا از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کرده و همکاری لازم را با نیروهای امدادی داشته باشند.

علت این حریق هنوز مشخص نیست و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

منبع: ایرنا