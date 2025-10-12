همزمان با هفته فراجا معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی با حضور در ستاد فرماندهی از زحمات نیروی انتظامی تجلیل و قدردانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته نیروی انتظامی فرصتی برای قدردانی و تجلیل از افرادی است که تامین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت در طول شبانه روز تلاش میکنند. امروز آسایش جامعه ما مدیون سبزپوشان نیروی انتظامی است. درهمین راستا معاون سازمان ومدیرجهاد کشاورزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی در رأس هیئتی در دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان، هفته نیروی انتظامی را به سبزپوشان این شهرستان تبریک گفت و از تلاشهای بی وقفه آنها در طول شبانه روز قدردانی کرد. در همین راستا علی مبارکی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با همراهی روسای ادارات تابعه با حضور درستاد فرماندهی، این هفته را به تمامی سرو قامتان نیروی انتظامی تبریک گفت و امنیت امروز کشورمان را مدیون نیروهای انتظامی عنوان کرد. چرا که هرگونه مأموریتی که درحوزه امور اراضی، عرصههای منابع طبیعی وتأمین سلامت سفره مردم و نهایتاً تأمین امنیت غذایی مردم است، نیروهای نظامی و انتظامی حضورپر رنگ ومؤثری دارند. در ادامه با اهدای لوح یادبودی از زحمات نیروهای انتظامی تقدیر شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی
