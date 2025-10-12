همزمان با هفته فراجا معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی با حضور در ستاد فرماندهی از زحمات نیروی انتظامی تجلیل و قدردانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته نیروی انتظامی فرصتی برای قدردانی و تجلیل از افرادی است که تامین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت در طول شبانه روز تلاش می‌کنند. امروز آسایش جامعه ما مدیون سبزپوشان نیروی انتظامی است. درهمین راستا معاون سازمان ومدیرجهاد کشاورزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی در رأس هیئتی در دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان، هفته نیروی انتظامی را به سبزپوشان این شهرستان تبریک گفت و از تلاش‌های بی وقفه آنها در طول شبانه روز قدردانی کرد. در همین راستا علی مبارکی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با همراهی روسای ادارات تابعه با حضور درستاد فرماندهی، این هفته را به تمامی سرو قامتان نیروی انتظامی تبریک گفت و امنیت امروز کشورمان را مدیون نیرو‌های انتظامی عنوان کرد. چرا که هرگونه مأموریتی که درحوزه امور اراضی، عرصه‌های منابع طبیعی وتأمین سلامت سفره مردم و نهایتاً تأمین امنیت غذایی مردم است، نیرو‌های نظامی و انتظامی حضورپر رنگ ومؤثری دارند. در ادامه با اهدای لوح یادبودی از زحمات نیرو‌های انتظامی تقدیر شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

گرامیداشت هفته فراجا

گرامیداشت هفته فراجا در نیشابور در ستاد فرماندهی شهرستان

گرامیداشت هفته فراجا

گرامیداشت هفته فراجا با حضور معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی نیشابور در ستاد فرماندهی شهرستان

 

گرامیداشت هفته فراجا در ستاد فرماندهی شهرستان

گرامیداشت هفته فراجا

گرامیداشت هفته فراجا با حضور معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی نیشابور در ستاد فرماندهی شهرستان

قابی به یادماندنی از حضور معاون سازمان ومدیر جهادکشاورزی نیشابور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان در هفته فراجا

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: هفته نیروی انتظامی ، سوژه خبری ، تجلیل
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
گلزار شهدای شهر گهرو در هفته نیروی انتظامی عطرآگین شد + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
اقدام جالب تعدادی از فرزندان و خانواده کارکنان انتظامی نیشابور و کمیته امور بانوان فرمانداری در محل فرماندهی در هفته فراجا
شهروندخبرنگار تهران؛
عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان در امامزاده باقر(ع) به مناسبت هفته فراجا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری جشن مهرگان در دبستان امام خمینی آران و بیدگل + فیلم
آخرین اخبار
برگزاری جشن مهرگان در دبستان امام خمینی آران و بیدگل + فیلم
مشتریان ساینا چشم انتظار تحویل خودرو
گلایه بندرعباسی‌ها از افزایش قیمت مرغ
قابی به یادماندنی از حضور معاون سازمان ومدیر جهادکشاورزی نیشابور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان در هفته فراجا
قطعی سامانه استعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران دردسرساز شد
فیلمی از قدردانی مردم خوی از نیروی انتظامی در هفته فراجا + فیلم
اقدام جالب تعدادی از فرزندان و خانواده کارکنان انتظامی نیشابور و کمیته امور بانوان فرمانداری در محل فرماندهی در هفته فراجا
هنرمند خوش ذوق دیزح دیز با بافت تابلو فرش جام جهانی ۲۰۲۶ سفیر صلح جهانی شد + عکس
رنجش مادران شاغل برای واریز نامناسب حقوق مرخصی زایمان و تاخیر در پرداخت وام فرزندآوری