باشگاه خبرنگاران جوان _ سحر تاجبخش مسلمان روز یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به خشک‌شدن دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده‌رود گفت: بخشی از این مسائل ناشی از کم بارشی‌ و تغییرات اقلیمی اما بخش زیادی هم ناشی از مدیریت نادرست است.

وی ادامه داد: امروز آب به‌عنوان یک تنش جدی برای منطقه خاورمیانه، کشور ایران بویژه فلات مرکزی از جمله استان اصفهان محسوب می‌شود که آثار و پیامدهای ناگواری را به‌دنبال داشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواشناسی اظهار داشت: بخشی از مشکلات جاری به‌‍‌دلیل تغییرات اقلیم جهانی و بخش مهمتر به‌دلیل مدیریت منابع آب در کشورمان رُخ داده است.

وی اضافه کرد: امروز برای مدیریت منابع آب به روش‌هایی گرایش پیدا کرده‌ایم که نقش تعیین‌کننده و جدی در حل تنش آبی کشور ندارد.

تاجبخش تاکید کرد: باید راهکارهای مدیریت بهینه منابع آب را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان به‌لحاظ شرایط سیاسی، جغرافیایی و توپوگرافی پیچیده و متنوعی که از غرب تا شرق و مرکز در استان وجود دارد، وظیفه ما را در پیش‌بینی و صدور هشدارهای جوی سنگین‌تر می‌کند.

رییس سازمان هواشناسی گفت: فرونشست زمین در اصفهان مساله جدی محسوب می‌شود البته در این زمینه مناطق بدتری هم در کشور وجود دارد اما گستردگی فرونشست در این استان بیشتر است که باید بطور جدی مورد توجه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: با توجه به وجود بافت‌ تاریخی و آثار ثبت شده بین‌المللی در اصفهان باید با بطور جدی‌تری به تنش آبی استان پرداخته شود.

تاجبخش افزود: سازمان هواشناسی کشور هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی در حال حرکت است، البته سرعت ما از استانداردهای جهانی کمتر بوده که بخشی از آن مربوط به ظرفیت‌های موجود مالی و بخشی هم مربوط به کمبود نیروی انسانی و سایر ظرفیت‌هاست که باید در باره آن تصمیم‌گیری شود.

وی اضافه کرد: خودکارسازی ایستگاه‌ها با رعایت تولید داده و اطلاعات با کیفیت، مهمترین وظیفه سازمان هواشناسی است.

معاون وزیر راه‌ و شهرسازی اظهار داشت: با ابتکار عمل سازمان هواشناسی جهانی، سامانه‌های هشدار سریع در بسیاری از کشورها اجرایی شده است.

وی افزود: بخش زیادی از مردم دنیا تحت تاثیر افزایش مخاطرات و پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم هستند و راه‌اندازی این سامانه‌ها در حفاظت از جان و مال شهروندان بسیار موثر است.

تاجبخش ادامه داد: بیشتر کشورهای توسعه یافته به این سامانه مجهز شده‌اند و در کشور ما هم اقدامات خوبی از طریق برگزاری جلساتی با سازمان هواشناسی جهانی و هماهنگی‌های داخلی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: آلودگی هوا معضل جدی دیگر اصفهان است که باید مورد توجه قرار گیرد و عنایت به این وضعیت در کنار سایر مخاطرات جوی، در این استان بسیار حائز اهمیت است.

رییس سازمان هواشناسی گفت: برای صدور و تولید هشدار زودهنگام هم‌راستا با سازمان جهانی هواشناسی هستیم اما برای عملکرد بهتر این سامانه‌ها، باید اقدام مهمی در زمینه راه‌اندازی پیش‌بینی‌های تاثیرمحور در کشور انجام شود، به این معنی که باید یک پایگاه داده‌ای در کشور داشته باشیم که آسیب‌پذیری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها را در اختیار ما بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: بطور قطع این سامانه و اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند تصمیم‌گیران کشور را بدرستی هدایت کند.

تاجبخش یادآور شد: در زمان حاضر اطلاعات زیرساختی و دقیق از جمله تعداد سازه‌های ناپایدار و درختان فرسوده را در اختیار نداریم و با داشتن این پایگاه داده می‌توانیم پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در باره افراد در معرض خطر و مناطق آسیب‌پذیر ارائه دهیم.

وی گفت: پایگاه‌های هواشناسی در حال حاضر اطلاعاتی در زمینه باد، فشار و دما را در اختیار ما قرار می‌دهند و اطلاع کافی و دقیقی از افراد در معرض خطر وجود ندارد و اگر این اطلاعات بسیار مهم در اختیار سازمان هواشناسی قرار گیرد، بطور قطع پیش‌بینی‌ها هم با صحت و کیفیت بهتری انجام خواهد شد.

تاجبخش اظهار کرد: مهمترین اصل در شرایط کنونی برای توسعه شبکه ایستگاه‌های هواشناسی، توسعه شبکه دیدبانی است که نیاز به توسعه جدی و سریع در بسیاری از بخش‌ها از جمله رادارها، ایستگاه‌های باران سنجی و خودکار هواشناسی وجود دارد.

وی افزود: تلاش‌ زیادی کردیم که بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز را از طریق خرید بومی و داخلی فراهم کنیم اما تاکنون سازمان‌ها و واحدهای دانش‌بنیان در این زمینه کمک چندانی به ما نکرده‌اند.