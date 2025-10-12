با اجرای بیش از دو هزار پروژه آموزشی در لرستان و مشارکت فعال مردم، استان گام‌های بلندی در مسیر تحقق عدالت آموزشی برداشته است. مدیرکل نوسازی مدارس لرستان تأکید دارد که هیچ دانش‌آموزی نباید بدون فضای آموزشی ایمن باقی بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- یونس بهاروند، مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، با اشاره به حجم گسترده پروژه‌های آموزشی در استان، گفت:در حال حاضر دو هزار و ۴۰۷ پروژه آموزشی در لرستان در حال اجراست که تحولی چشمگیر در کیفیت و کمیت فضای آموزشی ایجاد خواهد کرد.

او افزود: تجهیز و نوسازی مدارس مطابق با استانداردهای روز، بستر مناسبی برای ارتقای کیفیت آموزش و رفاه دانش‌آموزان فراهم می‌آورد.

بهاروند پروژه مدرسه شهید عجمیان را مثال زد و بیان کرد:این مدرسه، نماد عینی تلاش برای تحقق شعار توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم است و نشان‌دهنده همگرایی نهادهای دولتی و مردم برای آینده نسل آینده است.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، نقش مردم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی را پررنگ خواند و گفت:خوشبختانه در لرستان، با فرهنگ غنی خیرخواهی و مشارکت مردمی، بستر مناسبی برای توسعه فضاهای آموزشی فراهم شده است.

وی در ادامه برنامه‌های آتی نوسازی مدارس استان گفت:با اجرای فازهای بعدی طرح نهضت ملی مدرسه‌سازی، امیدواریم تا سال‌های آینده هیچ دانش‌آموزی در لرستان بدون فضای آموزشی ایمن و مناسب نباشد.

بهاروند تأکید کرد که تحقق این هدف نیازمند «تداوم حمایت‌های ملی و گسترش مشارکت‌های مردمی» است.

 

برچسب ها: نوسازی و مدارس ، مدارس
خبرهای مرتبط
کلنگ زنی مدرسه روستای چشمه سرده شهرستان چگنی
شروع بازسازی مدرسه میدان بزرگ پلدختر
مدرسه شش کلاسه شهدای بانک مسکن شهرستان الیگودرز افتتاح شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از تصرف غیرمجاز تا امنیت مالکیت؛ تثبیت ۶ هزار هکتار زمین در لرستان
زندگی در ارقام؛ ۵۸ تولد، ۳۰ فوت، ۳۶ ازدواج و ۱۱ طلاق در روز در لرستان
قرارگاه ملی و استانی مسجد آغاز به کار کرد
کندی در پرداخت تسهیلات، ترمز ساخت‌وساز در لرستان را کشید
روستایی زیر سایه‌ی آبشار؛ صدای رونق از دل طبیعت
وارک؛ نگین پلکانی لرستان در دل جنگل‌های بکر
عدالت آموزشی با ۲۴۰۷ پروژه مدرسه‌سازی در لرستان
آخرین اخبار
روستایی زیر سایه‌ی آبشار؛ صدای رونق از دل طبیعت
وارک؛ نگین پلکانی لرستان در دل جنگل‌های بکر
کندی در پرداخت تسهیلات، ترمز ساخت‌وساز در لرستان را کشید
قرارگاه ملی و استانی مسجد آغاز به کار کرد
از تصرف غیرمجاز تا امنیت مالکیت؛ تثبیت ۶ هزار هکتار زمین در لرستان
عدالت آموزشی با ۲۴۰۷ پروژه مدرسه‌سازی در لرستان
زندگی در ارقام؛ ۵۸ تولد، ۳۰ فوت، ۳۶ ازدواج و ۱۱ طلاق در روز در لرستان
دو ماه تا پاکسازی انبارهای اموال تملیکی لرستان از کالاهای بلاتکلیف
جمع‌آوری ۱۷۰ مدرسه کانکسی در لرستان
ونیز ایران در انتظار نوسازی
کاهش پروازها در خرم‌آباد؛ مطالبه عمومی بی‌پاسخ مانده است
طلای سبز لرستان؛ ظرفیت طبیعی برای تولید و اشتغال
ماشین‌سازی لرستان تا دیروز امید کارگران، امروز در انتظار اعتبار برای زنده ماندن