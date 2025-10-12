باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- یونس بهاروند، مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، با اشاره به حجم گسترده پروژههای آموزشی در استان، گفت:در حال حاضر دو هزار و ۴۰۷ پروژه آموزشی در لرستان در حال اجراست که تحولی چشمگیر در کیفیت و کمیت فضای آموزشی ایجاد خواهد کرد.
او افزود: تجهیز و نوسازی مدارس مطابق با استانداردهای روز، بستر مناسبی برای ارتقای کیفیت آموزش و رفاه دانشآموزان فراهم میآورد.
بهاروند پروژه مدرسه شهید عجمیان را مثال زد و بیان کرد:این مدرسه، نماد عینی تلاش برای تحقق شعار توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم است و نشاندهنده همگرایی نهادهای دولتی و مردم برای آینده نسل آینده است.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، نقش مردم در توسعه زیرساختهای آموزشی را پررنگ خواند و گفت:خوشبختانه در لرستان، با فرهنگ غنی خیرخواهی و مشارکت مردمی، بستر مناسبی برای توسعه فضاهای آموزشی فراهم شده است.
وی در ادامه برنامههای آتی نوسازی مدارس استان گفت:با اجرای فازهای بعدی طرح نهضت ملی مدرسهسازی، امیدواریم تا سالهای آینده هیچ دانشآموزی در لرستان بدون فضای آموزشی ایمن و مناسب نباشد.
بهاروند تأکید کرد که تحقق این هدف نیازمند «تداوم حمایتهای ملی و گسترش مشارکتهای مردمی» است.