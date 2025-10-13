دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت از توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم گوساله در استان های البرز و تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی گفت: روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم از مبدا پاکستان وارد می شود که قیمت آن ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به گوشت داخل ارزانتر است.

وی قیمت هرکیلو گوشت مخلوط گوساله تنظیم بازار را ۸۰۹ هزارتومان، ران و سردست گوساله ۹۰۹ هزارتومان اعلام کرد.

رسولی ادامه داد: در حال حاضر توزیع گوشت های وارداتی در استان های البرز و تهران در حال انجام است و در صورت حمایت در ۷ هزار شعبه سراسر کشور انجام خواهد شد.

داود قربانیان قائم مقام اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت: قرار شد گوشت نیمایی با قیمت کمتر از تولید داخل با هدف تنظیم قیمت بازار در اختیار مردم قرار می گیرد.

قربانیان با بیان اینکه گوشت وارداتی به عنوان لنگرگاه قیمت عمل می کند، افزود: با توزیع گوشت وارداتی جلوی افزایش قیمت گرفته خواهد شد.

قائم‌مقام فروشگاه های زنجیره ای گفت: سامانه ای برای شفافیت واردات، توزیع و بسته بندی راه اندازی شود.

گفتنی است توزیع گوشت گرم گوسفندی از هفته آینده در فروشگاه های زنجیره ای آغاز خواهد شد.