باشگاه خبرنگاران _ سیده نسترن حسن آبادی؛ علیرضا شربتدار در آیین تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانهای برگزیده این جشنواره، با اشاره به نقش راهبردی رسانهها در توسعه فرهنگی شهر مهدیشهر گفت: از ابتدای برگزاری جشنواره، رسانه تنها یک پوششدهنده رویداد نبود، بلکه به عنوان شریک فرهنگی شهرداری در کنار مدیریت شهری قرار گرفت.
وی گفت: فعالیت رسانهای جشنواره در چهار بخش فضای مجازی، رسانههای دیداری، شنیداری و مکتوب برنامهریزی شد و در سه مرحله شامل قبل، حین و پس از جشنواره ادامه یافت.
شربتدار با اشاره به همکاری سه گروه رسانهای اصلی شامل گروه مستندسازی پناه از تهران، گروه فضای مجازی «قافله» و صداوسیمای مرکز سمنان افزود: تولید و انتشار محتوای گسترده رسانهای در این جشنواره، جلوهای از همدلی و تعامل مؤثر اصحاب رسانه بود.
تولید بیش از ۶۵۰ اثر رسانهای از جشنواره حاصل
شهردار مهدیشهر در تشریح عملکرد رسانهای جشنواره گفت:در مجموع بیش از ۶۵۰ اثر رسمی رسانهای از جشنواره حاصل تولید و منتشر شد که شامل حدود ۴۲۰ دقیقه محتوای دیداری و شنیداری است؛ رقمی بیسابقه در تاریخ جشنوارههای فرهنگی منطقه.
به گفته وی، در بخش دیداری ۹۶ اثر شامل مستند، گزارش و برنامه تلویزیونی، در بخش شنیداری ۴۳ آیتم رادیویی با مجموع ۱۳۰ دقیقه، در رسانههای مکتوب ۷۸ گزارش خبری، در فضای مجازی ۱۳۵ محتوای چندرسانهای و در حوزه عکاسی حرفهای نیز ۲۳۰ عکس خبری و هنری تولید شد.
شربتدار افزود: روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر نیز با انتشار ۷۵ اثر رسانهای مکمل، نقش پشتیبان و اطلاعرسان را برعهده داشتند.
مشارکت گسترده مردمی در روایت جشنواره
شهردار مهدیشهر با اشاره به نقش مردم و شهروندخبرنگاران گفت: تولیدات مردمی در شبکههای اجتماعی تقریباً دو برابر آثار رسمی بود و این مشارکت، نشانه روشنی از رضایتمندی، نشاط اجتماعی و حس تعلق مردم مهدیشهر و عشایر سنگسر است.
وی از برنامهریزی برای برگزاری «جشنواره مردمی رسانه حاصل» در سال آینده خبر داد و گفت: در کنار نمایشگاه عکس منتخب، از تولیدات مردمی برتر نیز تقدیر خواهد شد.
رسانه، بازوی فرهنگی مدیریت شهری
علیرضا شربتدار در پایان، از همکاری خبرنگاران، عکاسان، فیلمسازان، مدیران رسانه و فعالان فضای مجازی با شهرداری مهدیشهر قدردانی کرد و گفت: جشنواره حاصل نشان داد که وقتی مدیریت شهری، رسانهها و مردم کنار هم قرار میگیرند، نتیجه آن فراتر از یک جشن فرهنگی، به یک حرکت اجتماعی و ملی تبدیل میشود.
وی افزود: این تجربه موفق، سرآغاز دورهای تازه از همافزایی فرهنگی در مسیر هویتبخشی به مهدیشهر است.