باشگاه خبرنگاران جوان ـ در نامه سیدعباس صالحی امیری آمده است: همان‌طور که استحضار دارید، اجرای کامل مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در زمینه تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی، از رویکرد‌های محوری و مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم مبنی بر استقرار عدالت، رفع تبعیض، ارتقای کارآمدی و تقویت پاسخگویی برای جلب رضایت مردم محسوب می‌شود. براساس بررسی عملکرد آن دستگاه در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (iranfoia) طی یک سال اخیر (تیر ۱۴۰۳-۱۴۰۴) خوشبختانه حوزه ستاد و تعدادی از سازمان‌های وابسته به ترتیب زیر در شاخص پاسخگویی عملکردی شایسته تقدیر داشته‌اند.

وظیفه می‌دانم مراتب قدردانی خود را از جناب‌عالی بابت نظارت بر اجرای دقیق مفاد قانون و همچنین تلاش ارزشمند همکاران محترم در این باره ابراز نمایم:

ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان حسابرسی- سازمان خصوصی‌سازی - گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران- شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.