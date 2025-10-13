دادستان جیرفت: نابودگران رودخانه ملنتی مجازات خواهند شد

باشگاه خبرنگاران جوان - افشین صالحی نژاد، به همراه، سرپرست شهرداری جیرفت و جمعی از مسئولین شهرستان از رودخانه ملنتی بازدید کرد؛ این اقدام در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و رسانه‌ای درباره تخلیه بی‌رویه نخاله‌های ساختمانی و برداشت‌های غیرمجاز و مخرب از بستر این رودخانه انجام شد.



صالحی نژاد با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی رودخانه ملنتی گفت: این رودخانه امروز در حال مرگ تدریجی است و آنچه در اینجا می‌بینیم، صحنه یک فاجعه زیست‌محیطی است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی سودجویان و حتی برخی نهاد‌های مسئول، به جای حفاظت از این میراث طبیعی، خود به عامل نابودی آن تبدیل شده‌اند.



دادستان جیرفت با اشاره به پیامد‌های خطرناک این تخلفات، هشدار داد: تخلیه نخاله‌های ساختمانی و برداشت‌های غیراصولی نه تنها اکوسیستم منطقه را از بین می‌برد، بلکه این رودخانه را به بمبی ساعتی تبدیل کرده که در فصل بارش، می‌تواند جان و مال مردم را تهدید کند.



صالحی نژاد در پایان تأکید کرد: دستور داده‌ام تمامی عوامل و دست‌اندرکاران متخلف، اعم از حقیقی و حقوقی، شناسایی و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شود و برخورد با متخلفان، قاطع، سریع و بدون اغماض خواهد بود.