نقش برجسته والرین، سندی از اقتدار ایرانیان + فیلم

تنگه چوگان یکی از جاذبه‌های تاریخی استان فارس بوده که به دلیل وجود سنگ‌نگاره‌ها و نقش‌های برجسته بی‌نظیرش معروف است.

باشگاه خبرنگاران جوان- نقش برجسته والرین در تنگه چوگان بیشاپور روایتگر اقتدار ایرانیان در برابر متجاوزان دنیا، غرب و رم باستان است.

نقش برجسته ای که مربوط به هجده قرن پیش است پیروزی ایرانیان و سه امپراطور رم باستان را به زیبایی نشان می دهد.

 

