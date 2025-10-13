نقش برجسته والرین، سندی از اقتدار ایرانیان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0646\u0642\u0634 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u0648\u0627\u0644\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0686\u0648\u06af\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634\u0627\u067e\u0648\u0631 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06af\u0631 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0646\u06cc\u0627\u060c \u063a\u0631\u0628 \u0648 \u0631\u0645 \u0628\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u0646\u0642\u0634 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0647\u062c\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0646 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0633\u062a \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0647 \u0627\u0645\u067e\u0631\u0627\u0637\u0648\u0631 \u0631\u0645 \u0628\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n