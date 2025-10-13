عامل قطع درختان جنگل‌های هیرکانی روستای مرزنده شهرستان نور دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - در راستای تشدید اقدامات حفاظتی یکشنبه ۲۰ مهرماه؛ مسئول و نیرو‌های حفاظتی سرجنگلبانی رستمرود طی رصد اطلاعاتی در یک اقدام عملیاتی، موفق به دستگیری عامل قطع درختان جنگل‌های هیرکانی روستای مرزنده حوزه استحفاظی شهرستان نور شدند.

در پی این اقدام محموله قاچاق به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شد.

همشهریان می‌توانند در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را با شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ بصورت ۲۴ ساعته با امداد جنگل و مرتع در میان بگذارند.

