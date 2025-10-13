باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور ـ محمدحسین واحدیان در نشست هماهنگی و برنامهریزی جشنواره ملی نمد با تأکید بر لزوم حفظ و ارتقای برند شهر ملی نمد، گفت: جشنواره ملی نمد باید با همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی، به رویدادی ساختارمند، هدفمند و اثرگذار تبدیل شود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه این هنر در هویت فرهنگی و اقتصادی شهرکرد، اظهار کرد: عنوان شهر ملی نمد یک افتخار ملی است، اما حفظ و توسعه آن نیازمند اقدام جمعی و برنامهریزی منسجم میان دستگاههای اجرایی است.
شهردار شهرکرد با بیان اینکه برگزاری جشنواره ملی نمد میتواند موتور محرکهای برای توسعه صنایعدستی و گردشگری شهرکرد باشد، افزود: این جشنواره نباید صرفاً نمادین برگزار شود ما به دنبال رویدادی هستیم که ساختارمند، هدفمند و با خروجی ملموس باشد، رویدادی که نتیجه همافزایی شهرداری، استانداری، ادارهکل میراث فرهنگی، ادارهکل ارشاد، دانشگاهها و دیگر نهادهای اجرایی باشد.
واحدیان گفت: برای اینکه جشنواره به شکل علمی و تخصصی برگزار شود، کارگروههایی در حوزههای پژوهشی، هنری، صنعتی و حتی پزشکی مرتبط با نمد تشکیل میشود تا ابعاد مختلف این هنر کهن مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این کارگروهها با همکاری مستقیم دانشگاهها و دستگاههای پژوهشی فعالیت خواهند کرد و دبیرخانه جشنواره نیز با پشتیبانی شهرداری و استانداری، نقش تسهیلگر و اجرایی را برعهده خواهد داشت.
واحدیان با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در پیشبرد اهداف جشنواره گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تولید محتوای هنری، اجرای نمایشهای مرتبط با نمد و ساخت مستند از فعالان این عرصه نقشآفرینی خواهد کرد.
وی افزود: دانشگاهها مسئول برگزاری نشستهای علمی و کارگاههای آموزشی هستند و ادارهکل میراث فرهنگی نیز مأموریت دارد کارگاههای تجربی و آموزشی نمد را احیا و توسعه دهد. از سوی دیگر، استانداری و فرمانداری وظیفه هماهنگی میان دستگاهها، پشتیبانی مالی و اداری و تسهیل روند اجرای برنامهها را بر عهده خواهد داشت.
شهردار شهرکرد ادامه داد: تمامی این نهادها باید جشنواره را به عنوان یک مأموریت مشترک ببینند. ما به دنبال برگزاری جشنوارهای هستیم که نه فقط در چند روز، بلکه در طول سال بر فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهر تأثیر بگذارد.
واحدیان با اشاره به ضرورت زمانبندی دقیق برای برگزاری نخستین دوره جشنواره گفت: با توجه به محدودیت زمانی، باید طی یکی دو ماه آینده جلسات شورای سیاستگذاری و کارگروههای تخصصی تشکیل شود تا کلیات برنامه و ساختار جشنواره نهایی شود. هدف این است که جشنواره امسال آغازگر حرکتی بزرگ برای تثبیت برند جهانی نمد شهرکرد باشد.
وی تأکید کرد: جشنواره ملی نمد اگر با همدلی، همکاری و برنامهریزی منسجم دستگاههای اجرایی برگزار شود، میتواند به الگویی ملی در حوزه برندسازی شهری و توسعه صنایعدستی تبدیل و شهرکرد را در مسیر جهانی شدن این هنر اصیل ایرانی قرار دهد.