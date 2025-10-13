شهدای بابلسر، دریای آرین بابل و پرواز سیمرغ، نمایندگان مازندران در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - بر اساس قرعه‌کشی سازمان لیگ فوتبال کشور، مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور با حضور ۳۶ تیم در ۳ گروه ۱۲ تیمی برگزار می‌شود و نمایندگان مازندران در گروه اول با ۹ تیم دیگر رقابت می‌کنند.

در گــــــــــــروه اول لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های توان آوران تهران، شهید ابراهیم هادی البرز، هماقدیر سعادت قم، ایمان سبز شیراز (هیرگاهی گلستان)، صالحین تهران، سیمرغ زاگرس پرند، عقاب تهران، شهدای بابلسر، ابومسلم ثامن مشهد، پشتیبانی نزاجا مشهد، دریای آرین بابل و پرواز سیمرغ مازندران حضور دارند.

مهر خلیج تهران، اروم کیا ارومیه، بهمن تهران (سینا کلاچای رودسر گیلان)، آبیدر سنندج، یزدان مهر معینی قزوین، فجر قزوین، ملوان تهران، پارسیان تهران (کشاورز رباط کریم)، ستارگان شاهین دهداری، شهرداری اردبیل، استقلال جنوب تهران و آماد نزاجا تهران، تیم‌های شرکت کننده در گروه دوم لیگ ۳ فوتبال کشور تشکیل می‌دهند.

در گــــــــــروه سوم نیز تیم‌های ایران جوان خورموج، زاگرس ماندگار یاسوج، خیبر خرم آباد ب، زاگرس جنوبی فیروزآباد، استقلال شوش (پالایش نفت آبادان)، نفت امیدیه، نفت اهواز، آلومینیوم ب اراک، نفت و گاز ایلام، آریان همدان (پادما یدک اصفهان)، سیبه کوخرد بستک و ستارگان مکران بندر کلاهی، حضور دارند.

در پایان این مسابقات که از هفتم آبان ماه آغاز خواهد شد، ۲ تیم اول گروه‌ها به لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور صعود خواهند کرد.

