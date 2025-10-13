باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور طالبان، از عدم تعیین انگیزه حمله به سلیم پیگیر، کارشناس سیاسی در کابل خبر داد. وی اعلام کرد که تحقیقات درباره این که این حمله شخصی یا سیاسی بوده، همچنان ادامه دارد.

قانع تأکید کرد که پیگیر در حال حاضر در کابل تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد و در صورت لزوم برای درمان به خارج از کشور منتقل خواهد شد. به گفته وی، سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت کشور طالبان، دستور داده در صورت عدم امکان درمان کامل در کابل، وی به کشوری دیگر منتقل شود.

این حمله روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر نزدیک مسجد حنظله در ناحیه دهم کابل رخ داد. بر اساس گزارش‌ها، دو فرد که خود را "برگشته از کانادا" معرفی کرده بودند، پس از ملاقات با پیگیر و در هنگام خداحافظی به سوی او شلیک کردند.

خانواده پیگیر تأیید کرده‌اند که یکی از مهاجمان در محل دستگیر شده، اما مهاجم دوم موفق به فرار شده است. سلیم پیگیر از چهره‌های رسانه‌ای شناخته شده در کابل است که هرچند از حکومت طالبان حمایت می‌کرد، اما در مواردی مانند بسته‌ماندن مدارس دخترانه و قطع اینترنت از این گروه انتقاد کرده بود.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.