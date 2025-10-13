به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در ماه‌های اخیر، شهر قشم و منطقه درگهان شاهد وقوع چندین حادثه آتش‌سوزی در مجتمع‌های تجاری مهم و پرتردد بوده است.

این حوادث تاکنون در چهار مجتمع پرشین گلف، نو ، بازار قدیم و به تازگی در مجتمع اطلس رخ داده‌اند، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت ایمنی این مراکز و کمبود تجهیزات اطفا حریق را به شدت افزایش داده است.

آتش‌سوزی‌های اخیر؛ زنگ خطری جدی

مجتمع‌های پرشین گلف و نور و بازار قدیم ، که از مجتمع‌های تجاری شناخته‌شده در قشم هستند، در ماه‌های گذشته دچار آتش‌سوزی شده‌اند. جدیدترین حادثه مربوط به مجتمع اطلس است که به تازگی آتش‌سوزی در آن رخ داده و بار دیگر ضعف‌های ایمنی در این مراکز را به نمایش گذاشته است. در هر سه حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی از بندرعباس به قشم اعزام شدند تا با کمک گروه های محلی، آتش را مهار کنند.

وضعیت بحرانی ایمنی مجتمع‌های تجاری

حسن زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، می گوید:حدود ۸۶ مجتمع تجاری در قشم فاقد پایان کار هستند و به همین دلیل تجهیزات و سیستم‌های ایمنی لازم در آنها وجود ندارد. این مسئله، به شدت امنیت جانی شهروندان و گردشگران را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: پس از وقوع این آتش‌سوزی‌ها، کارگروهی ویژه در فرمانداری قشم تشکیل شده است تا مجتمع‌های فاقد ایمنی را شناسایی و نسبت به رفع مشکلات اقدام شود. ضرب‌الاجلی از سوی دادستان نیز برای ساماندهی این وضعیت صادر شده است.

کمبود تجهیزات ایمنی و امدادی

یکی از مشکلات اصلی مجتمع‌های تجاری قشم، کمبود تجهیزات ایمنی و اطفا حریق است. بسیاری از مجتمع‌ها بدون سیستم‌های اعلام حریق خودکار و اسپرینکلر هستند و تعداد کپسول‌های آتش‌نشانی کافی و محل‌های نصب مناسبی ندارند. همچنین شبکه آب‌رسانی و هیدرانت‌های آتش‌نشانی ناقص یا نامناسب است و تجهیزات حفاظتی آتش‌نشانان نیز کم است. نبود سیستم‌های خروج اضطراری ایمن و دستگاه‌های تهویه دود، شرایط تخلیه و مهار حریق را دشوار کرده است. این کمبود‌ها نشان می‌دهد که نیاز به تقویت جدی زیرساخت‌های ایمنی و امدادی در قشم وجود دارد.

ضرورت اقدامات جدی و فوری

ضرورت دارد که مسئولان مربوطه به سرعت به وضعیت بحرانی ایمنی مجتمع‌های تجاری قشم ورود کنند و با اعمال نظارت‌های دقیق، مجتمع‌هایی که فاقد پایان کار و استاندارد‌های لازم هستند را ملزم به نصب و تجهیز کامل سیستم‌های ایمنی کنند.

سازمان منطقه آزاد قشم و شهرداری باید همکاری نزدیکی داشته باشند تا تجهیز مجتمع‌ها به سیستم‌های اطفا حریق استاندارد و تجهیزات ضروری، در اولویت کاری قرار گیرد. همچنین باید زیرساخت‌های آتش‌نشانی و امدادی محلی تقویت شده و آموزش‌های تخصصی به نیرو‌های آتش‌نشانی ارائه شود تا سرعت و کیفیت واکنش در هنگام حادثه بهبود یابد. در کنار این اقدامات، فرهنگ‌سازی و آموزش مالکان و کارکنان مجتمع‌ها برای پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی نیز ضروری است تا خطرات احتمالی کاهش یافته و ایمنی عمومی تضمین شود.

آتش‌سوزی‌های متعدد در مجتمع‌های پرشین گلف، نو و اطلس، نمایانگر ضعف‌های جدی در زمینه ایمنی و تجهیزات است که باید فوراً مورد توجه قرار گیرد. مسئولان منطقه آزاد، فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط باید با همکاری و تصمیم‌گیری فوری، امنیت و سلامت مردم و گردشگران را تضمین کنند.