باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش الجزیره و رسانههای مختلف اسرائیلی، تبادل اسرا بین حماس و رژیم تروریستس اسرائیل در حال انجام است.
اتوبوسهای حامل اسرا از غزه به سمت گذرگاه کرم ابو سالم حرکت میکنند تا برای آزادی آنها آماده شوند. همزمان، رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نیز تایید کرد که فهرست ۲۰ اسیر زندهای که توسط حماس منتشر شده، با سوابق این رژیم تروریستی مطابقت دارد و اعلام شد که آزادی اسرا در دو مرحله بین ساعت ۸ تا ۱۰ صبح انجام خواهد شد.
سازمان جمعیت صلیب سرخ نیز تایید کرد که روند تحویل اسرا آغاز شده و تاکنون هفت نفر از اسرای آزادشده را تحویل گرفته است، موضوعی که یک منبع ارشد در گردانهای قسام نیز به الجزیره تایید کرده بود.
پیش از این جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس در بیانیهای اعلام کرده بود که گردانهای القسام و گروههای مقاومت در نوار غزه، بیست اسیر صهیونیستیِ در اختیار مقاومت را آزاد میکنند؛ این اقدام در چارچوب اجرای مرحله نخست طرح ترامپ برای توقف جنگ علیه نوار غزه صورت میگیرد.
منبع: قدس نیوز نتورک