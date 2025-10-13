کارمند متخلف منابع طبیعی نکا به اتهام اخذ رشوه، روانه زندان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در پی وصول گزارش از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران مبنی بر مراجعه تعدادی از افراد و مطرح کردن موضوع اخذ رشوه توسط یکی از کارمندان اداره منابع طبیعی شهرستان نکا و ارسال گزارش به دادستانی شهرستان، رسیدگی به پرونده با ارجاع به بازپرس در دستور کار ویژه قرار گرفت.

او افزود: در نتیجه تحقیقات فنی به عمل آمده، موضوع اخذ رشوه توسط مشارالیه محرز و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص با مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستور دستگیری فوری متهم صادر شد.

پوریانی با اشاره به دستگیری متهم و تشکیل پرونده برای وی در دادسرای شهرستان نکا، گفت: مشارالیه پس از حضور در جلسه بازپرسی و رؤیت دلایل و مستندات موجود به اخذ رشوه از افراد متعدد اقرار کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: متهم با صدور قرار متناسب به زندان بهشهر اعزام شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی مرتبطین احتمالی و کشف زوایای دیگر پرونده ادامه دارد.

پوریانی گفت: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه مولفه فساد، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.

