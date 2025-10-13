محمدخانی گفت: قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۵۲ که دستگاه قضایی نیز به آن استناد کرده، مدیریت حریم شهر تهران را با اختیار کامل به شهرداری واگذار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمطهر محمدخانی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در ابتدای این نشست با بیان اینکه شهرداری از یک ماه پیش وارد سال پنجم فعالیت خود در دوره ششم شده است، اظهار کرد: ۱۱ شهریورماه امسال دوره چهار ساله مدیریت شهری دوره ششم به پایان رسیده، اما بر مبنای مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چندماهی بیشتر توفیق خدمت گذاری به شهروندان تهرانی را خواهیم داشت.

وی ضمن گرامیداشت هفته تهران، خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را انجام دادیم و خواهیم داد که تهرانی دوست داشتنی تری را برای مردم رقم بزنیم و سعی ما بر این است که این جریان در تمام حوزه‌ها برقرار باشد.

محمدخانی با بیان اینکه در ایام پیش رو افتتاح طرح‌های متعددی را داریم که به تدریج انجام خواهد شد، یادآور شد: افتتاح چند بزرگراه، اضافه شدن واگن‌های ملی و وارداتی مترو، افزایش تعداد اتوبوس‌های برقی، اتوبوس‌های دو کابین و اتوبوس‌های سه کابین، تاکسی‌های برقی، افتتاح بوستان‌ها و اجرای طرح زباله سوز از جمله برنامه‌های پیش روی شهرداری تهران است.

سخنگوی شهرداری تهران در مورد وضعیت حریم پایتخت، گفت: حریم مسئله‌ای چند وجهی است و به نظر می‌رسد رویه نادرستی شکل گرفته که گریبانگیر شهر و مردم خواهد شد. طبیعی است که اگر این روند ادامه داشته باشد عواقب زیادی خواهد داشت.

وی با اعلام اینکه تهران یکی از ۳۰ ابرشهر دنیاست، تصریح کرد: اینکه برای یکی از ابرشهر‌های دنیا و پایتخت کشور، حداقل حق قانونی ساکنان شهر را رعایت نکنیم و حریم نداشته باشیم و امکان توسعه بی رویه شهر ایجاد شود، ظلم به تک تک شهروندان است. شهرداری تهران و در سطح کلان، مدیریت شهری از حقوق قانونی مردم در این زمینه دفاع خواهد کرد.

محمدخانی همچنین خاطرنشان کرد: قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۵۲ که دستگاه قضایی نیز به آن استناد کرده، مدیریت حریم شهر تهران را با اختیار کامل به شهرداری واگذار کرده است و متن کامل این قانون وجود دارد. فارغ از بحث‌ها و اختلاف نظرها، قانون تکلیف را مشخص می‌کند. اگر قرار بر این باشد قانون ملاک عمل قرار بگیرد، تکلیف اینکه چه نهادی و چه کسانی بر قانون تأکید دارند و چه کسانی خلاف آن عمل می‌کنند، مشخص است.

محمدخانی درخصوص ادامه پروژه مسیر سرزندگی هم اظهار کرد: وعده گسترش این مسیر را دادیم پروژه‌ای که در منطقه ۲ آغاز به کار کرده و این‌مسیر ادامه خواهد داشت. بر همین اساس تا ماه‌های آینده از منطقه ۲ وارد منطقه ۶ و دربخش غربی وارد منطقه ۵ و سپس منطقه ۲۲ خواهد شد. امیدواریم این مسیر به ۱۰۰ کیلومتر برسد و در سال‌های آینده افزایش پیدا کند. این یک شبکه جذاب و پاک برای حمل و نقل است و فراتر از بحث تفریح و ورزش می‌تواند یک مد حمل و نقل پاک برای طی مسیر‌های درون شهری باشد. این مسیر از جنوب با احداث پل روی بزرگراه شهید چمران وارد برج میلاد و بوستان گفت‌و‌گو می‌شود و از بخش غربی وارد بوستان جوانمردان می‌شود. اگر این طرح انجام شود ما در یک مسیر جذاب از منتهی الیه منطقه ۲۲ به مرکز شهر در منطقه ۶ خواهیم رسید.

محمدخانی در مورد نصب بنر‌هایی در یکی از مناطق مبنی بر فروش تراکم، گفت: شهرداری تهران خود را موظف می‌داند که قوانین را رعایت کند و ذیل مدیریت شورای شهر اقدامات را انجام دهد. معاونت شهرسازی شهرداری بیانیه شفافی را منتشر کرد و همانطور که شهردار تهران بار‌ها و بار‌ها تأکید کرده سخنان رئیس شورای شهر فصل الخطاب است. 

وی ادامه داد: در برخی از رسانه‌ها فضایی در مورد تراکم فروشی شکل گرفت و این موضوع فارغ از اینکه تا چه اندازه درست است یا غلط، باید مورد بحث علمی صورت بگیرد. رویکردی وجود داشت که بر اساس آن باید تهران را فریز و سکونت در آن را فریز کرد. شهرداری تهران حتماً مخالف این رویه است. اگر قرار باشد این رویکرد شهرداری با برچسب تراکم فروشی متهم شود، ابایی نداریم. ما بر اساس قانون و به نفع مردم عمل می‌کنیم. 

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری با بیان اینکه اگر تقاضا و عرضه مسکن کاهش پیدا کرده به دلیل همان رویکرد فریز کردن ساخت و ساز بود، یادآور شد: رونق ساخت و ساز با تمرکز بر بافت فرسوده سیاست شهرداری تهران است. وضعیتی که می‌بینیم نتیجه شعار‌های جذابی است که افراد داده‌اند. اگر بحران افزایش پیدا کرده شاهد تصمیم سازی چه افرادی بوده است. همه این موضوعات کنار هم شفاف و مشخص است. ما به دنبال ارزان سازی شهر برای طبقات کم برخوردار هستیم. حتماً باید به دنبال این باشیم که قیمت مسکن کاهش یابد. به هر شکل هر اقدامی که در چارچوب قانون منجر به رونق بازار مسکن شود، مورد استقبال شهرداری خواهد بود و ابایی از فضاسازی‌های رسانه‌ای در این زمینه نداریم.

وی درباره واگذاری وظایف دولت به شهرداری در بخش‌های مرتبط با بحران در موضوع ایمن سازی و مقاوم سازی‌ها به ویژه در مدارس گفت: رویکرد شهرداری در این ۴ سال زیربار مسئولیت رفتن و مدیریت مسائلی است که در شهر مسئولیت واحدی درباره آن وجود ندارد. از قرارگاه اجتماعی آسیب‌های اجتماعی گرفته تا بازسازی پس از جنگ که شهرداری به صورت فراقانونی مسئولیت‌پذیری کرده است. 

سخنگوی شهرداری تهران افزود: یکی از موضوعات ما موضوع بغرنج مدارس دولتی است. فرسودگی مدارس دولتی در شهر تهران در مقایسه با سایر شهر‌های کشور بیشتر است و شهرداری سهمی از نوسازی مدارس را در درجه اول عهده دار شد. در مرحله بعد پیشنهادی که شهرداری داد این بود که مدیریت شهری موضوع ساخت مدارس را برعهده بگیرد. کاری که با سیاست‌های دولت برای واگذاری برخی از امور نیز همسو است؛ بنابراین شهرداری آماده است یک کار ترکیبی را با همکاری سایر دستگاه‌ها برای حل این مشکل انجام دهد.

