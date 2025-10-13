مدیر کل بازرسی استان یزد، از راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشات فساد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- رضا مختاری مدیر کل بازرسی استان یزد در جمع اصحاب رسانه از راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشات فساد خبر داد و گفت: سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشات فساد راه‌اندازی شده و در هر نقطه و هر زمان، امکان ارائه عرض حال و شکایات به همراه مستندات مربوطه وجود دارد و حتی فرد شاکی می‌تواند در جریان رسیدگی، از روند پیگیری‌ آن مطلع شود.

وی افزود: در اتاق های نشسته مشکلی از مردم حل نمی شود مدیران فعالیت میدانی با واقعیت های بیرون ارتباط زنده داشته باشندو با اخلاص و با اعتقاد قلبی و در میدان برای مردم ورفع مشکلات آنها کار کنند.

مدیر کل بازرسی استان یزد گفت: بازدید های سرزده در ارادت در حال انجام است و تا حل مشکل ادامه می‌دهند.

به گفته وی، در بازدیدهای سرزده ضمن اقدام به تشکیل پرونده نظارتی، در صورت نیاز برای رفع نواقص و ایرادات در محل با مدیران مجموعه جلسه برگزار و نسبت به رفع آنها پیگیری می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود اعمال سیاست پیشگیری و مقابله با فساد را از دیگر رویکردهای مهم این سازمان برشمرد و گفت: همزمان با نظارت‌ها و برخورد با تخلفات، موضوع پیشگیری از بروز تخلف نیز در بازرسی کل استان با جدیت دنبال شده و در قالب نشست‌های کارشناسی، مکاتبات و اطلاعرسانی‌ها، ارائه پیشنهادات و گزارش‌های هشداری در این خصوص اقدام می‌شود.

مختاری در این رابطه اعلام کرد: تنها طی سال گذشته ۸۰ فقره هشدار به مدیران دستگاه‌ها داده شده تا از بروز تخلف و آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری شود.

وی ادامه داد: البته یزد با توجه به سوابق خوب خود از میزان سلامت اداری قابل قبول و اعتنایی در کشور برخوردار است و اکثر کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان پاکدست هستند.

این مسئول در ادامه یادآور شد: طی سال گذشته قریب ۹۰۰ مورد مراجعه حضوری به بازرسی کل استان صورت گرفته و سامانه تلفنی شبانه‌روزی ۱۳۶ بازرسی نیز به طور میانگین ماهیانه ۱۵۰۰ تماس را دریافت و مورد رسیدگی قرار داده است.

وی همچنین اظهار کرد: سامانه گزارش فساد در استان طی سال گذشته ۳۲۲۸ مورد شکایت و گزارش فساد را ثبت کرده که از این تعداد ۱۲۱۶ مورد شکایت و ۲۰۱۲ مورد گزارش فساد بوده و این نکته قابل توجه است که اکثر پرونده‌های تشکیل شده در این اداره کل از قبال همین سامانه می‌باشد.

مختاری گفت: طی یک سال گذشته، دستگاه‌هایی که بیشترین آمار شکایات در سامانه بازرسی استان را داشته‌اند به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی با ۲۲۸ فقره، شهرداری یزد با ۱۷۹ فقره، آموزش و پرورش استان ۱۴۱ فقره، استانداری یزد به همراه تمام مجموعه‌های اقماری آن ۱۳۳ فقره، صنعت، معدن و تجارت استان با ۱۱۳ فقره، راه و شهرسازی استان ۱۰۰ فقره، جهادکشاورزی ۸۸ فقره، توزیع برق استان ۸۷ فقره و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعداد ۷۷ فقره شکایت، بوده‌اند.

وی افزود: طی همین مدت ۱۶۰ فقره پرونده در بازرسی استان تشکیل و ۲۱۰ گزارش از آنها استخراج شده و ضمن صدور ۶۲۰ پیشنهاد اصلاحی در این موارد، ۵۸ نفر به حوزه تخلفات و ۳۸ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به برخی از پرونده‌های مهم سال گذشته اداره کل بازرسی استان که افزون بر ۵۰ مورد بوده است، گفت: هیات بازرسی استان در سال گذشته با پیگیری موضوع حقوق دولتی محاسبه نشده طی چند سال قبل از آن موفق به شناسایی ۱۴۵۰ میلیارد تومان شد که در سال جاری پیگیری و قطعی شدن، در نهایت ۱۲۳۹ میلیارد تومان به خزانه کشور واریز شد و پرداخت مابقی این تعهد نیز در حال پیگیری است.

مدیر کل بازرسی استان افزود: در مورد دیگر که مربوط به یکی از معادن بزرگ استان بود نیز مبلغ ۱۰۱۲ میلیارد تومان عدم پرداخت حقوق دولتی شناسایی و واحد مذکور ملزم به پرداخت آن به خزانه کشور شد.

وی با بیان این که در موضوع یک درصد تکلیف قانونی ماده ۴۳ برنامه ششم نیز میزان ۱۵۴ میلیارد تومان مربوط به دو واحد استانی، شناسایی و وصول شد، ادامه داد: دستورالعمل معاونت معدنی وزارت صمت در خصوص پیشنهاد فرمولی برای تعیین حقوق دولتی ماده ۱۴ قانون معادن به دلیل عدول از قانون، بررسی و ضمن تشکیل پرونده نسبت به اصلاح آن در مدت کوتاهی اقدام شد.

مختاری، شناسایی و وصول ۶۲۰ میلیارد تومان گازبهای پرداخت نشده توسط یک مجموعه، شناسایی فرار مالیاتی ۱۳۷ میلیارد تومان در بخش‌های صادراتی استان، وصول ۱۱۵ میلیارد تومان عوارض آلایندگی پرداخت نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مربوط به یکی از واحدهای تولیدی استان و نیز در حوزه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان پیگیری فروش ۲۲۰ میلیارد تومان از اموال را از دیگر این پرونده‌های مهم برشمرد.

وی از جمله پرونده‌های مقابله با فساد نیز به یک مورد شناسایی دریافت رشوه و اصرار به این تخلف در شهرداری یکی از شهرستان‌ها اشاره و عنوان کرد: فرد مذکور دستگیر و در تحقیقات مقدماتی قضایی حدود ۵۰۰ میلیون تومان دریافت رشوه شناسایی و ضمن احضار ۱۲ پیمانکار در این رابطه به مراجع قضایی، هم اکنون کیفرخواست این پرونده صادر شده است.