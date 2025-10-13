شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: بخش قابل توجهی از زیر ساخت‌های بخش حمل ونقل عمومی پس از یک و نیم دهه انتظار با ورود تعداد ۲۷ دستگاه اتوبوس جدید نوسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی با اشاره به این نکته که ظرفیت‌های موجود در این ناوگان پس از مدت‌ها چشم انتظاری با اتخاد تمهیدات ویژه‌ای نوسازی و در اختیار شهروندان قرار گرفت، اظهار داشت: خطوط ۳۹۱ و ۳۹۲ از میدان شهدای شاد آباد به مترو صادقیه و پایانه بوتان و ۳۹۳ از یافت آباد به پایانه بوتان از جمله مبادی پر سفر این بخش از پایتخت بوده که با توجه به عملکرد نامطلوب پیمانکار و استفاده از اتوبوس‌های فرسوده، رضایتمندی شهروندان را به همراه نداشت. 

وی ادامه داد: با اجرائی شدن تمهیدات ویژه‌ای در معاونت حمل ونقل وترافیک منطقه و همکاری شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران، پس از ۱۵ سال انتظار، تعداد ۲۷ دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان شده تا سطح کمی وکیفی خدمات ارائه شده به شهروندان ارتقاء یابد.

به گفته این مقام مسئول، پیش از این نیز مدیریت شهری منطقه در خط ۴۹۱ از بلوار خلیج فارس به پایانه بوتان تعداد ۹ دستگاه اتوبوس جدید را وارد ناوگان حمل ونقل عمومی کرده بود.

