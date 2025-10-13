باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس خبرنامه‌ای که امروز (دوشنبه، ۲۱ مهر) از سوی ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان منتشر شد، تغییرات گسترده‌ای در ساختار اداری و امنیتی این گروه صورت گرفته است.

در وزارت کشور، شیخ محمد قاسم خالد، والی پیشین نیمروز، به عنوان معاون مبارزه با مواد مخدر منصوب شد و حاجی محمد وزیر بادشاه نیز به سمت معاون تأمینات این وزارتخانه رسید.

ملا عبدالحق همکار، که پیش‌تر در حوزه مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشت، اکنون مسئولیت معاونت مالی و اداری وزارت خدمات عمومی طالبان را بر عهده گرفته است.

در بخش مخابرات، حافظ محمد امین‌جان عمری، والی سابق بادغیس، به عنوان معاون مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنولوژی اطلاعات منصوب شد. همزمان، ملا محمد حنیف حمزه، معاون پیشین همین وزارتخانه، جای او را در مقام والی بادغیس گرفت.

در تحولات نظامی، مولوی عبدالقیوم روحانی، والی پیشین خوست، به عنوان فرمانده پایگاه ارتش ۲۰۳ منصوری منصوب شد و مولوی عبدالستار صابر، فرمانده سابق پلیس جوزجان، ریاست ستاد پایگاه ارتش مرکزی ۳۱۳ را بر عهده گرفت.

در سطح ولایات نیز تغییرات قابل توجهی صورت گرفت: مولوی عبدالمنان محمود به عنوان والی نیمروز، مولوی عبدالله مختار به عنوان والی خوست و حافظ عبدالراشید به عنوان شهردار خوست منصوب شدند.

در حوزه امنیتی، قاری محمد اسماعیل راسخ، فرمانده پیشین پایگاه ارتش ۲۰۳ منصوری، به عنوان فرمانده پلیس ولایت جوزجان و مولوی محب‌الله حماس، معاون پیشین ولایت زابل، به عنوان فرمانده پلیس ننگرهار معرفی شدند.

همچنین، انتصابات جدیدی در سطح معاونت ولایات صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به انتصاب حافظ سیدالرحمن به عنوان معاون ولایت زابل، ملا فریدالله قیام به عنوان معاون ولایت میدان وردک و مولوی سردار محمد مدنی به عنوان معاون ولایت غزنی اشاره کرد.