باشگاه خبرنگاران جوان - بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار میشود و تیم ملی والیبال مردان ایران یکی از تیمهای شرکت کننده در این بازیها است.
مسابقات والیبال مردان این رقابتها قرعه کشی شد و شاگردان پیمان اکبری در گروه نخست با تیمهای عربستان سعودی (میزبان)، قرقیزستان و اندونزی همگروه شدند.
تیمهای ترکیه، پاکستان، الجزایر و قزاقستان دیگر تیمهای شرکت کننده در مسابقات والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند که در گروه دوم مقدماتی به مصاف هم خواهند رفت.
بر اساس اعلام کمیته اجرایی مسابقات والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از روز چهارشنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر ار مراسم افتتاحیه رسمی بازیها با حضور هشت تیم در دو گروه آغاز میشود و به مدت ۹ روز تا پنجشنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۸ دیدار پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال مردان ایران با چهار عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم شرکت کننده در رقابتهای والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.
منبع: فدراسیون والیبال