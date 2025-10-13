باشگاه خبرنگاران جوان ، حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در جریان دیدارهای مردمی با اشاره به اولویتهای این شرکت اظهار کرد: خدمترسانی به مردم حتی در دورترین نقاط استان از وظایف اصلی شرکت توزیع است و تلاش میکنیم با رویکردی تحولگرا، کیفیت خدمات را در سراسر هرمزگان ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه مدیریت مصرف و پایداری شبکه از محورهای مهم فعالیت شرکت است، افزود: مدیریت تقاضای برق، بهرهبرداری بهینه، تعمیر و نگهداری شبکهها و تأسیسات از اولویتهای اصلی شرکت محسوب میشود و تمام تمهیدات لازم برای توسعه خدمات در مناطق مختلف استان اتخاذ شده است.
ساعدپناه ادامه داد: ارائه خدمات به مشترکان، تسهیل فرایند واگذاری و تغییر اشتراکهای جدید از دیگر برنامههای شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان است که در مسیر هوشمندسازی شبکههای برق دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به آسیبهای ناشی از فعالیت غیرمجاز ماینرها در برخی مناطق غرب استان گفت: استخراج غیرقانونی رمزارزها موجب فشار سنگین بر شبکه، افزایش ناترازی و اختلال در تأمین برق پایدار میشود؛ به همین دلیل، از تمامی ظرفیتهای فنی و قانونی برای شناسایی و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز ماینینگ استفاده میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: پایداری شبکه برق و رضایت مشترکان در اولویت برنامههای شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان قرار دارد و با اجرای طرحهای هوشمندسازی، توسعه زیرساختها و همکاری مردم، شاهد بهبود محسوس در کیفیت خدمات خواهیم بود.
در حاشیه این دیدار مردمی نیز تعدادی از شهروندان و مشترکان درخواستها و مشکلات خود را با مدیرعامل شرکت در میان گذاشتند.
منبع :روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان