باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام در پنجاه و پنجمین مرحله جهش عمرانی کلانشهر شیراز که با ورود دستگاه حفار مکانیزه (TBM) به ایستگاه مترو شهید بهشتی واقع در خط سه قطار شهری همراه بود، ضمن تقدیر از مجموعه حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز، اظهارکرد: مجموعه شهرداری این کلانشهر تسهیل دسترسیها همراه با رفاه و آسایش شهروندان را در طبق اخلاق به شهر هدیه کرده است.
او با بیان اینکه روزانه ۱۲۰ هزار نفر از شهروندان از خطوط مترو استفاده میکنند، ابراز امیدواری کرد که به جایی برسیم تمام شهروندان به جای استفاده از خودورهای شخصی و تک سرنشینی در خیابانها، با کمال آسایش از خطوط امن مترو استفاده کنند و دسترسی آسان به همه نقاط شهر داشته باشند.
امام جمعه شیراز تصریح کرد: همه اینها باید منتهی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) شود، چرا که عزت، زیبایی، دلخوشی، سربلندی و آبادانی همه از حرم نشات میگیرند.
دژکام تاکید کرد که در دسترسیها به مرکز شهر، محوریت بافت قدیم همچنان حفظ شود تا از این طریق زیباییهای شهر را به دنیا نشان دهیم.
او تصریح کرد: شیراز از بسیاری شهرهای جهانی جلوتر است و شهر به معنای محل سیاست و ارتباطات فرهنگی ابتدا از اینجا شکل گرفته است؛ تمدن طولانی شیراز موجب شکل گیری شهرهای دیگر در دنیا شده است.
نماینده ولیفقیه در فارس تاکید کرد: شیراز باید در جهان مدرن نقش آفرینی قدیمی خود را حفظ کند و همچنان مرکز ادب، فرهنگ و زبان باشد.
دژکام ضمن تقدیر مجدد از تلاش شهرداری شیراز در این زمینه، عنوان کرد: عملکرد دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز در عمران، رفاه و آبادی نمونه بوده است.
شهردار شیراز نیز در ادامه این مراسم گفت: پروژههای مترویی، پروژههایی بسیار حساس، تخصصی و پیچیده هستند و مدیریت شهری همواره تلاش میکند با پشت سر گذاشتن موانع و مشکلات، آنها را بدون تأخیر پیش ببرد.
محمدحسن اسدی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو و فعالیتهای صادراتی که از دیروز آغاز شده و تا روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه جاری ادامه دارد، از استاندار و معاونان ایشان، صدا و سیمای استان فارس و شبکههای مختلف سیما و رادیو تقدیر کرد.
او با اشاره به همکاری شرکت شمس عمران و تلاشهای مدیران این شرکت، خاطرهای از انتخاب پیمانکار خط سه مترو بیان کرد و خاطرنشان کرد: شرط او برای انتخاب شرکت شمس عمران، مالکیت دستگاه حفار مکانیزه یا تیبیام بود. پیمانکار اعلام کرد قصد اجاره دستگاه را دارد که شهردار قبول نکرد و تأکید کرد باید دستگاه خریداری شود.
شهردار شیراز ادامه داد: این دستگاه با بیش از ۸ میلیون یورو خریداری و به شیراز منتقل شد و مونتاژ آن ۷ تا ۸ ماه طول کشید. طول دستگاه ۱۳۵ متر و وزن آن حدود یکهزار و ۵۰۰ تن است.
اسدی با اشاره به اینکه حتی در زمان جنگ و پس از اصابت موشک و پهپاد به صنایع الکترونیک، پروژهها متوقف نشدند، تأکید کرد: امروز نیز با وجود بهانههای متعدد، فعالیتها ادامه دارد و از موانع عبور میکنیم.
او به مجوزهای دشواری که برای خط چهار و یک به ۴ مترو دریافت شده است اشاره کرد و گفت: چنین شرایطی در هیچ کلانشهری وجود ندارد و این پروژهها به شکلی منحصربهفرد همزمان اجرا میشوند.
شهردار شیراز همچنین از نقش کارفرمایان و کارآفرینان در ایجاد اشتغال سخن گفت و افزود: بیش از ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در پروژههای شهرداری شیراز مشغول به کار هستند.
اسدی با تأکید بر خدمترسانی بدون حاشیه و با همکاری دستگاههای قضایی، انتظامی و نظارتی، گفت: شهرداری در حفظ و نگهداری باغات، توسعه فضای سبز و پروژههای محرومیتزدایی نیز فعالیت گسترده دارد و تلاش کرده تفاوت میان شمال و جنوب شهر کاهش یابد.
او خاطرنشان کرد: شیراز به دلیل ویژگیهای تاریخی، تمدنی و فرهنگی خود، مورد توجه شهروندان و سرمایهگذاران از استانها و کشورهای خلیج فارس قرار دارد و مدیریت شهری در خدمت همه شهروندان و گردشگران است.
شهردار شیراز در ادامه به عملکرد خط سه مترو و ورود دستگاه حفار مکانیزه به ایستگاه شهید بهشتی پرداخت و توضیح داد: در روزهای نخست قطعات سگمنت منتقل و پس از آمادهسازی در سوله، روی دستگاه قرار گرفته و عملیات لاینینگ انجام میشود.
اسدی از مدیران سازمان حمل و نقل ریلی، قائم مقام شهردار، معاونین فنی، عمرانی، مالی، اقتصادی، شهرسازی، برنامهریزی، فرهنگی و شهرداران مناطق یازدهگانه، بانک شهر و تمامی پیمانکاران و دستاندرکاران پروژه، گفت که آغاز بهرهبرداری دستگاه حفار مکانیزه صحنهای ارزشمند و خاطرهانگیز برای شهر شیراز است قدردانی کرد.
او خاطرنشان کرد: این پروژه نمونهای از تلاش، اعتقاد و عشق مدیریت شهری به مردم و شهر شیراز است و نشان میدهد که مسئولان با تمام توان در خدمت مردم هستند، بدون هیچ گونه حاشیه یا زاویه، و مسیر توسعه و خدمترسانی به شهروندان با جدیت ادامه خواهد یافت.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر شیراز نیز در این مراسم از فعالیت همزمان چهار جبهه کاری در پروژه مترو شیراز خبر داد و گفت: در هیچیک از کلانشهرهای کشور چنین حجمی از فعالیت همزمان در خطوط مترو وجود ندارد و این اقدام حاصل تدبیر شورای ششم و مدیریت مؤثر دکتر اسدی، شهردار شیراز است.
رضا محمدیان با بیان اینکه پروژه مترو حدود یک سال و نیم پیش آغاز شده، افزود: چند ایستگاه آن هماکنون به مرحله اتمام خاکبرداری رسیده و دستگاه تیبیام در ایستگاه دوم با پیشرفت فیزیکی مطلوب مشغول فعالیت است.
او تصریح کرد: اجرای این عملیات موجب صرفهجویی چند میلیارد تومانی در هزینهها شده، زیرا در خط یک چنین سازوکاری وجود نداشت و دستگاه تیبیام اکنون میتواند بدون نیاز به خاکبرداری مجدد از ایستگاهها عبور کند.
محمدیان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای شهرداری، پرسنل قرارگاه خاتم، مجموعه شمس عمران و سازمان قطار شهری، گفت: از معاونت عمرانی و بهویژه معاونت مالی شهرداری نیز تشکر میکنم؛ چراکه بدون حمایت مالی پروژهها پیش نمیروند و در این میان نقش آقای اسماعیلی بسیار کلیدی است.
او تصریح کرد: برخی افراد که گاهی با نگاه سیاسی یا بغض شخصی به عملکرد شهرداری مینگرند، نباید باعث تخریب زحمات تیم اجرایی شوند. اینکه گفته شود چرا بیش از دو خط مترو فعال است، خندهدار است. هرگاه مدیریتی فعال میشود باید تشویق شود نه تضعیف.
رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر گفت: شهرداری شیراز در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و حملونقلی فعالیتهای گستردهای انجام دادهاند؛ از هوشمندسازی و احداث تقاطعها گرفته تا توسعه خطوط مترو.
محمدیان با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی شیراز اظهار کرد: این شهر چند هزار ساله با مردمانی بافرهنگ، خوشاخلاق و اصیل، از گذشته تا امروز شهره جهان بوده است؛ شهری که پیشتر به حافظ، سعدی و تختجمشید شناخته میشد و امروز نیز به مقاومت و سرافرازی مردمانش شناخته میشود.
او افزود: دشمنان این سرزمین تلاش کردند به ایران اسلامی آسیب بزنند، اما امروز پرچم ایران در اقصی نقاط جهان، حتی به دست غیرایرانیان، به عنوان نماد مقاومت برافراشته میشود.
ورود دستگاه حفار خط ۳ مترو شیراز نماد پیشرفت، عدالت اجتماعی و امید در شهر است
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز نیز گفت: ورود دستگاه حفار خط سه مترو به ایستگاه شهید بهشتی نشانهای از پیشرفت فنی، رشد عدالت اجتماعی و گسترش امید در زیرساختهای شهری شیراز است.
علی کلانتری با قدردانی از تلاش شهرداری، شورای اسلامی شهر، پیمانکاران و نیروهای اجرایی اظهار کرد: این اتفاق در ظاهر یک پیشرفت فنی است، اما در باطن نشانهای از توسعه متوازن و کاهش فاصله طبقاتی در شهر است.
او ادامه داد: امروز در اقصی نقاط شیراز پروژههای گوناگونی در حال اجراست و اگر قرار باشد هر روز یکی از این دستاوردها معرفی شود، زمان این دوره مدیریت شهری برای بیان همه آنها کافی نخواهد بود.
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز افزود: این تونل و ایستگاهها تنها بتن و فولاد نیستند، بلکه نمادی از نفوذ ایمان، امید و تلاش جهادی در کالبد شهر تاریخی شیراز به شمار میروند.
کلانتری با اشاره به گزارش ارائهشده درباره وضعیت خطوط مترو شیراز گفت: خط سه متروی شیراز با طول ۳۴ کیلومتر، راهآهن شیراز را به فرودگاه متصل میکند که ۱۲ کیلومتر از این مسیر در حال اجراست. تاکنون بیش از ۳۲۰۰ متر حفاری در تونل این خط انجام شده و ۱۸ هزار و ۶۰۰ قطعه بتنی برای ساخت و نگهداری تونل به کار رفته است. در این بخش بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب خاک و گل خارج و حدود چهار هزار تن فولاد مصرف شده است.
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین داخلی افزود: نزدیک به ۱۴۰ کیلومتر نوار آببند برای آببندی تونل استفاده شده که تولید آن برای نخستین بار در شیراز و توسط شرکتهای داخلی انجام گرفته است.
او با بیان اینکه امروز بیش از ۲۰ جبهه کاری فعال در سطح شهر شیراز در حوزه مترو در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: در خط سه هماکنون هفت ایستگاه بهطور همزمان در دست ساخت است و میانگین پیشرفت فیزیکی آنها حدود ۴۰ درصد برآورد میشود.
کلانتری افزود: اگر روند فعلی ادامه یابد، پروژه خط سه تا پایان سال ۱۴۰۶ یا اوایل ۱۴۰۷ به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین در خط دو، فاز نخست از ایستگاه میانرود تا امام حسین (ع) با ۱۲ ساعت فعالیت روزانه در حال خدمترسانی است و در فاز دوم این خط، حفاریها بهزودی به پایان میرسد تا در دهه فجر شاهد بهرهبرداری کامل آن باشیم.
او در ادامه از آغاز اجرای خط چهار مترو نیز خبر داد و گفت: حفاری این خط که شش ایستگاه دارد، در مسیر بلوار رازی تا منطقه استقلال پیش میرود و ۴ ایستگاه آن تجهیز کارگاه شده است. این خط دسترسی مستقیم به حرم مطهر شاهچراغ (ع) را نیز فراهم خواهد کرد و انشاءالله تا عید فطر عملیات حفاری آن آغاز میشود.
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز با اشاره به اهمیت پروژه لینک ارتباطی بین خط یک و چهار گفت: این طرح یکی از پیچیدهترین پروژههای کشور است که با مقطع ۱۱ متری و عمق تا ۱۶ متر در بافت زمینشناسی خاص شهر در حال اجراست و با تأمین مالی مناسب از سوی شهرداری، اکنون از چهار جبهه فعال دنبال میشود.
او تصریح کرد: امروز نزدیک به ۱۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم در پروژه خط ۳ و بیش از ۴۵۰۰ نفر در چهار خط مترو شیراز مشغول به کار هستند. این پروژهها علاوه بر توسعه شهری، فرصتهای بزرگ اقتصادی و علمی برای جوانان و فارغالتحصیلان فراهم کردهاند.
کلانتری با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «ملت ایران ملت امید است»، گفت: آینده کشور و شهر شیراز روشن است، به شرط آنکه میدان به اهل همت و کار سپرده شود.
او تأکید کرد: امید تنها با حرف ساخته نمیشود، بلکه باید آن را با کار، اقدام و حضور میدانی تحقق بخشید. امروز پیشرفتها باید نشان داده شوند تا باور عمومی به آینده تقویت شود.