باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ‌ علی‌اکبر ورمقانی در مراسم «جشن اراده‌های بزرگ» که به مناسبت روز ملی پارالمپیک و با شعار «فرزند من، افتخار میهن» در سالن آزادی سنندج برگزار شد، ضمن تبریک این روز اظهار کرد: ورزشکاران پارالمپیکی ایران اسلامی در میادین آسیایی و جهانی، به‌ویژه رقابت‌های پارالمپیک، بار‌ها افتخارآفرینی کرده‌اند و با وجود محدودیت‌ها توانسته‌اند توانایی و اراده خود را به اثبات برسانند.

وی افزود: در استان کردستان نیز استعداد‌های درخشانی در این عرصه وجود دارد که باید شناسایی، هدایت و حمایت شوند تا بتوانند سکو‌های افتخار را فتح کرده و نام استان را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی مرحوم سیامند رحمان، قهرمان نامدار و پرافتخار پارالمپیک، به‌عنوان نماد افتخار مردم مناطق کُردنشین گفت: همه دستگاه‌های مسئول و همچنین بخش خصوصی باید با هم‌افزایی، تأمین زیرساخت‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی از ورزشکاران پارالمپیکی، زمینه حضور و موفقیت آنان را در رویداد‌های بزرگ ورزشی فراهم سازند.

در این مراسم، ضمن رونمایی از کتاب «باور‌های استوار» به قلم روناک ذوالفقاری، از قهرمانان پارالمپیکی کردستانی که در میادین آسیایی، جهانی و پارالمپیک افتخارآفرینی کرده‌اند، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.