رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از رویکردهای دولت چهاردهم تامین رفاه نیروی مولد کشور است.

جواد کثیری قمی روز دوشنبه در دیدار با فرماندار و مسوولان شهرستان خاش در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: نگاه دولت چهاردهم به مقوله کار و کارگر، نگاهی جامع و انسانی بر پایه عدالت، سلامت، نشاط و تأمین رفاه نیروی مولد کشور است و توسعه فضاهای ورزشی و تقویت حقوق صنفی کارگران در اولویت برنامههای این وزارتخانه قرار دارد.
وی اضافه کرد: رویکرد جدید وزارت تعاون بر اصلاح سازوکارهای حمایتی و تسهیل اجرای طرحهای عمرانی و رفاهی کارگران متمرکز شده است تا با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی نیروی کار فراهم شود.
رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون تصریح کرد: ورزش کارگری فقط یک فعالیت تفریحی نیست بلکه عاملی مؤثر در ارتقای بهرهوری، کاهش فرسودگی شغلی و افزایش سرمایه اجتماعی در محیطهای کاری بهشمار میآید.
کثیری قمی با تاکید بر اینکه اجرای موفق سیاستهای دولت در حوزه رفاه کارگران نیازمند هماهنگی مدیران محلی است، گفت: با تقویت پیوند بین بخشهای صنعتی، تعاونی و ورزشی میتوان بستر مناسبی برای توسعه پایدار نیروی کار فراهم کرد.
بهرهبرداری از استخر ورزشی کارگران زاهدان تا ۲ ماه آینده
مدیرکل امور ورزش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: دولت چهاردهم توسعه زیرساختهای ورزشی ویژه کارگران را با هدف گسترش نشاط اجتماعی و سلامت شغلی در استان سیستان و بلوچستان در اولویت قرار داده است.
احمد اسناوندی افزود: استخر ورزشی کارگران زاهدان تا ۲ ماه آینده به بهرهبرداری میرسد و پس از آن طرحهای مشابه در شهرستانهای خاش، ایرانشهر و چابهار دنبال خواهد شد.
اسناوندی بیان کرد: تجهیز خانههای کارگر، برگزاری رقابتهای ورزشی میان واحدهای تولیدی و ایجاد باشگاههای کارگری از جمله برنامههایی است که در سال جاری با حمایت وزارت تعاون اجرا میشود..
او تأکید کرد: ورزش کارگری علاوه بر آثار جسمی و روانی مثبت، نقش مستقیم در بهبود بهرهوری کاری، انسجام اجتماعی و کاهش آسیبهای محیط کار دارد و وزارت تعاون این حوزه را بهعنوان یکی از محورهای کلیدی رفاه کارگران دنبال میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: با همکاری وزارت تعاون، حمایت استانداری سیستان و بلوچستان و همراهی اداره کل ورزش و فرمانداران، طرحهای ورزشی نیمهتمام در استان شتاب گرفته و پیشرفت قابل توجهی داشته است.
اللهنظر شهبخش اظهار داشت: توسعه فضاهای ورزشی کارگری در شهرهای استان از برنامههای اصلی این اداره کل بوده و امید است با تخصیص اعتبارات جدید، همه طرحهای ناتمام تا پایان سال آینده تکمیل شود.
شهبخش افزود: بهرهمندی کارگران از امکانات ورزشی ضمن افزایش نشاط اجتماعی، باعث تحکیم خانوادههای کارگری و کاهش ناهنجاریهای محیط کار میشود.
فرشاد گرگیچ فرماندار خاش نیز در این نشست گفت: با توجه به ظرفیتهای صنعتی و جمعیت قابل توجه نیروی کار، توسعه ورزش کارگری در خاش ضرورتی اجتنابناپذیر است و فرمانداری از اجرای برنامههای وزارت تعاون در این زمینه حمایت میکند.
به گزارش ایرنا، بیش از ۲۴۰ هزار کارگر در سیستان و بلوچستان در حال فعالیت هستند که با احتساب خانوادههای آنان، حدود یک سوم جمعیت استان را جامعه کار و تولید به خود اختصاص میدهد.
شهرستان مرزی خاش در ۱۸۵ کیلومتری جنوب زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است و با برخورداری از نیروهای کارگری فعال و ظرفیتهای صنعتی، یکی از نقاط مهم توسعه فعالیتهای کارگری و ورزشی در شرق کشور بهشمار میرود.
