باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسن عباسزاده در جریان بازدید از نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی لامرد باتوجه به موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد در پس کرانه و نزدیکی به ذخایر عظیم انرژی در جنوب کشور و به لحاظ دردسترس بودن خوراک موردنیاز برای توسعه صنایع پتروشیمی، ظرفیت بینظیری برای توسعه پروژههای میاندستی و پاییندستی در حوزه پتروشیمی دارد.
او افزود: شرکت صنایع پتروشیمی ایران در حال مطالعه و تدوین طرحهای توجیهی برای تکمیل زنجیره متانول جهت ارائه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی است که هدف، ایجاد واحدهای تولیدی و بالفعل کردن ظرفیتهای شهرک پاییندست پتروشیمی منطقه لامرد است تا این منطقه به قطب جدید و تأثیرگذار پتروشیمی کشور تبدیل شود.
عباسزاده همچنین به همکاریهای در حال شکلگیری میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اشاره کرد و گفت: امیدواریم با هماهنگی بهوجود آمده از سوی موسوی عضو کمیسیون انرژی مجلس برای آغاز همکاری میان «شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران» و «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)» این تفاهمنامه در ماه جاری به امضا برسد که زمینهساز تسهیل سرمایهگذاری، تامین خوراک و بررسی امکانسنجی طرحهای پاییندست و میاندست پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد خواهد بود.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: با استقرار طرحهای تکمیل زنجیره متانول در شهرک پایین دست پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، نیز این منطقه به عنوان یکی از قطبهای آیندهدار و مطرح پتروشیمی تبدیل میشود.
عباسزاده در ادامه اضافه کرد: بستههای سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره ارزش متانول در شهرک پایین دست پتروشیمی منطقه ویژه لامرد مطابق با طرح آمایش سرزمین و در راستای توسعه اقتصاد دریامحور تدوین میشود.
او بیان کرد: بر پایه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد ۵۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به تولید حدود ۵ میلیون تن انواع محصولات پاییندست و میاندست پتروشیمی اختصاص یافته است که این ظرفیت، چشمانداز روشنی برای رشد و توسعه اقتصاد پتروشیمی در جنوب کشور و همچنین توسعه اقتصاد دریامحور فراهم میکند.
نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» که با حضور مقامات ملی و استانی و با هدف معرفی ظرفیتهای صادراتی، تولیدی و سرمایهگذاری استان فارس در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شیراز افتتاح شد، غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد میزبان جمعی از چهرههای برجسته اجرایی، اقتصادی و دانشگاهی بود.
در جریان این بازدید، چهرههایی همچون سید احمد احمدیزاده مدیر تعاون روستایی استان فارس، مجید غلامپور مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس، محمدرضا قائدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، سید ابوالحسن حقایقی مدیرعامل اسبق منطقه ویژه اقتصادی لامرد، مهرداد انصاری مدیرکل راهآهن فارس، احمد علی جعفری مدیر شعب بانک مسکن استان فارس، معاون بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان، مدیرعامل منطقه ویژه لرستان و جمعی از فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان کشور عمان به همراه فعالان رسانه در استان فارس، با حضور در غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد، از نزدیک با ظرفیتها و برنامههای توسعهای این کانون صنعتی بویژه در حوزه برنامه تأمین زیرساختهای سرمایه گذاران و فرصتهای طلایی و جذاب سرمایهگذاری این منطقه آشنا شدند و در خصوص نحوه همکاری و حمایت از منطقه ویژه لامرد، بحث و تبادل نظر شد.
در این بازدید، حسن محمدی معاون اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری منطقه ویژه اقتصادی لامرد ضمن تشریح برنامههای توسعهای و اهداف کلان این منطقه، بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی استان فارس برای هدایت سرمایهگذاران به سایت انرژی لامرد تأکید کرد و از مدیران استانی خواست در جهت معرفی و دعوت برای بازدید از ظرفیتهای این کانون صنعتی - معدنی، نقش فعالتری ایفا کنند.
همچنین فروزان مهر و حسین زاده، مدیران جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و کارشناسان سرمایهگذاری منطقه ویژه اقتصادی لامرد با ارائه توضیحاتی جامع، به معرفی مزیتها، امکانات، مشوقهای حمایتی و فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف بهویژه در صنایع پشتیبان، پاییندست پتروشیمی و آلومینیوم پرداختند.