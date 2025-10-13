دستور صریح برای برخورد با متخلفان منابع طبیعی

دادستان عمومی و انقلاب لرستان با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی، از برخورد قانونی و بدون اغماض با افرادی که به تخریب جنگل‌ها و تولید غیرمجاز زغال دست می‌زنند خبر داد و تشکیل تیم‌های ویژه برای مقابله با این جرائم را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب لرستان، با صدور دستوری قاطع اعلام کرد:حفاظت از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع وظیفه‌ای ملی و قانونی است و هرگونه اقدام سودجویانه در جهت نابودی این سرمایه‌های حیاتی، مصداق جرم و مستوجب پیگرد قضایی خواهد بود.

دادستان لرستان با اشاره به افزایش تخریب‌ها در برخی نقاط استان اظهار کرد:با هماهنگی اداره‌کل منابع طبیعی و محیط زیست استان، تیم‌های ویژه‌ای برای شناسایی و برخورد با تولیدکنندگان زغال غیرمجاز تشکیل شده‌اند و هیچ‌گونه مماشاتی در این زمینه پذیرفته نیست.

او افزود: دستگاه قضایی با هرگونه فعالیت غیرقانونی که به نابودی جنگل‌ها و مراتع منجر شود، به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

حسنوند از عموم مردم خواست در حفظ منابع طبیعی مشارکت کنند و گفت:در صورت مشاهده تخریب جنگل‌ها یا فعالیت‌های مشکوک مرتبط با تولید زغال، شهروندان باید موضوع را به مراجع قضایی یا ادارات منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

