نادیده گرفته شدن رئیس جمهور مصر توسط ترامپ + فیلم

ترامپ با السیسی مقابل دوربین‌ها دست نداد و او را نادیده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار ترامپ با السیسی، رئیس جمهور مصر، دست ندادن ترامپ با وی مقابل دوربین ها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

