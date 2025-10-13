باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: شعار اصلی طرح «هر دانش‌آموز، یک مهارت» است. هدف ما تربیت دانش‌آموزان توانمند، خلاق و مهارت‌محور است تا نسل آینده در کنار آموزش نظری، مهارت‌های کاربردی و شغلی لازم برای ورود به بازار کار را نیز فرا گیرد.

وی افزود: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این طرح پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، گواهینامه رسمی فنی و حرفه‌ای دریافت می‌کنند. تاکنون ۵۵۱ دانش‌آموز متوسطه دوم در قالب ۹ هنرستان و ۲۳ رشته مهارتی در چهار شهرستان خرم‌آباد، کوهدشت، دورود و چگنی مشغول مهارت‌آموزی هستند.

پیوند آموزش نظری و مهارتی

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد پیوند میان آموزش نظری و مهارتی، شناسایی استعدادهای فنی دانش‌آموزان، افزایش انگیزه تحصیلی و فراهم کردن بستر اشتغال پایدار برای نسل جوان است. این برنامه گامی مؤثر جهت تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طرح همنوا به صورت رایگان اجرا می‌شود و سایر شهرستان‌ها نیز باید اقدامات لازم برای اجرای این برنامه را پیگیری کنند.