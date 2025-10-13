باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- محسن اکبری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دورود گفت: اجرای دو طرح بزرگ کارخانه آسفالت و سیلوی ذخیرهسازی گندم که با واگذاری ۲۵ هزار متر مربع از اراضی ملی محقق شده، علاوه بر کمک به فعالیتهای عمرانی و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گندم، زمینه اشتغال مستقیم برای دهها نفر از نیروهای بومی را فراهم کرده است.
وی با اشاره به آمار واگذاری اراضی ملی در شهرستان افزود: تاکنون بیش از ۷۸۵ هکتار از اراضی ملی در قالب طرحهای مختلف به ۳۱۵ متقاضی واگذار شده است؛ شامل ۲۵۰ هکتار برای طرحهای کشاورزی و درختکاری، بیش از ۵۲۰ هکتار برای طرحهای وابسته به کشاورزی و ۱۵ هکتار برای طرحهای غیرکشاورزی.
کارخانه آسفالت؛ پروژهای صنعتی با پیشرفت ۷۰ درصدی
اکبری درباره طرح غیرکشاورزی کارخانه آسفالت شرکت «مهرابی» گفت: این طرح در سال ۱۳۹۱ در اراضی ملی روستای پهلوانکل و با مساحت ۱۰ هزار متر مربع تأسیس شد. پس از طی مراحل قانونی و انعقاد قرارداد در سال ۱۳۹۵، عملیات اجرایی آن با سرمایهگذاری اولیه ۸۵۰ میلیارد ریال آغاز شد و برای ۱۰ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد کرد.
به گفته او، این واحد هماکنون با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، سالانه توان تولید ۷۰ هزار تن آسفالت را دارد و از پروژههای مهم صنعتی شهرستان به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی دورود افزود: کارخانه آرد و سیلوی ذخیرهسازی گندم نیز در سال ۱۳۹۳ در اراضی ملی روستای عزیزآباد و در زمینی به وسعت ۲۰ هزار متر مربع راهاندازی شد.
وی اظهار کرد: این پروژه در فاز نخست (سیلوی گندم) با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال فعالیت است و سرمایهگذاری ثابت آن ۱۰ هزار و ۷۹۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
اکبری ادامه داد:در زمان بهرهبرداری کامل، این طرح ظرفیت ذخیره ۴۵ هزار تن آرد، ۷ هزار تن سبوس و ۳۰ هزار تن سیلوی غلات را خواهد داشت و برای ۴۵ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد میکند.
یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی برای افزایش بهرهوری
اکبری با اشاره به اهمیت تجمیع اراضی کشاورزی گفت: یکی از اولویتهای جهاد کشاورزی دورود، جلوگیری از خردشدن اراضی و اجرای طرح یکپارچهسازی است. در سال ۱۴۰۳ موفق شدیم ۸۷۰ هکتار از اراضی روستای قاضیآباد را یکپارچه کنیم.
وی افزود: در ششماهه نخست امسال نیز طرح یکپارچهسازی ۴۷۴ هکتار از اراضی روستای همیانه به اجرا درآمد و برنامه داریم در نیمه دوم سال، این طرح را در ۲۷۰ هکتار از اراضی روستای بنک نیز عملیاتی کنیم