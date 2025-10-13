باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: دولت وفاق ملی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای کشور تاکید دارد و در لرستان نیز با انتخاب استانداری آشنا به ظرفیتهای استان، تحولات مثبتی در کمتر از یک سال رقم خورده است.
وی با اشاره به رویکرد برنامهمحور استاندار لرستان افزود: با تشکیل یک تیم کارشناسی و تخصصی، برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان تدوین شد؛ برنامهای جامع که شامل برشهای ملی، استانی و شهرستانی است و مسیر توسعه را بهصورت دقیق مشخص میکند
مجیدی بیان کرد: در این برنامه، برای هر شهرستان یک کتابچه مستقل تدوین شده تا فرمانداران بهطور دقیق از وظایف و نقش خود در اجرای پروژهها آگاه باشند.
او ادامه داد: در مجموع، ۵۳ پروژه پیشران در بخشهای عمرانی و اقتصادی و بیش از ۲۰۰ پروژه اولویتدار تعریف شده است. این پروژهها هر ۱۵ روز یکبار توسط استاندار مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرند تا روند اجرای آنها با انضباط و نظارت دقیق همراه باشد.
به گفته معاون عمرانی استاندار لرستان، پیگیری مستمر این پروژهها باعث شده است که منابع محدود استان بهصورت هدفمند در پروژههای مهم هزینه شوند و از موازیکاری جلوگیری گردد.