سندرز با استقبال از توافق آتش‌بس غزه، بر لزوم ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به ساکنان این منطقه و حمایت همه‌جانبه جامعه جهانی از فلسطینیان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سناتور آمریکایی برنی سندرز، شامگاه دوشنبه در واکنش به امضای توافق آتش‌بس در نشست شرم‌الشیخ، با اشاره به وضعیت بحرانی کنونی، تأکید کرد: «اولویت فوری و بی‌درنگ، ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به ساکنان نوار غزه است که با قحطی و سوءتغذیه شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.»

وی افزود: «جامعه جهانی موظف است از مردم فلسطین، پس از تخریب گسترده زیرساخت‌ها در نوار غزه، حمایت همه‌جانبه به عمل آورد.»

این سناتور آمریکایی در ادامه خاطرنشان کرد: «فلسطینیان باید رهبری این فرآیند را خود بر عهده گرفته و سرنوشت آینده خویش را تعیین کنند.»

سندرز در پایان با اشاره به راه‌حل پایدار برای بحران فلسطین، تصریح کرد: «اسرائیل باید از رویکرد‌های افراطی خود دست کشیده و به سمت راه‌حل تشکیل دو دولت مستقل حرکت کند تا صلح پایدار در منطقه محقق شود.» 

منبع:المیادین

برچسب ها: برنی سندرز ، آتش بس در غزه ، شرم الشیخ
خبرهای مرتبط
ادعای ترامپ درباره پایداری توافق آتش‌بس
انصارالله یمن: آزادی اسیران فلسطینی دستاوردی تاریخی برای مقاومت است
درگیری نیرو‌های مقاومت فلسطین با عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی در غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ملونی: به رسمیت شناختن فلسطین توسط ایتالیا نزدیک‌تر شده است
درگیری نیرو‌های مقاومت فلسطین با عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی در غزه
انگلیس میزبان نشستی درباره بازسازی غزه شد
آمازون کارمندی را به دلیل اعتراض به روابط با اسرائیل اخراج کرد
سندرز: اسرائیل باید از افراط‌گری دست بردارد و به راه‌حل دودولتی بازگردد
استرالیا اعزام نیرو به خاورمیانه را بررسی می‌کند
برادران شماسنه پس از سه دهه اسارت به مصر تبعید شدند
لازارینی: زمان بازگشایی مسیر‌های کمک‌رسانی به غزه فرارسیده است
آخرین اخبار
برادران شماسنه پس از سه دهه اسارت به مصر تبعید شدند
لازارینی: زمان بازگشایی مسیر‌های کمک‌رسانی به غزه فرارسیده است
آمازون کارمندی را به دلیل اعتراض به روابط با اسرائیل اخراج کرد
سندرز: اسرائیل باید از افراط‌گری دست بردارد و به راه‌حل دودولتی بازگردد
استرالیا اعزام نیرو به خاورمیانه را بررسی می‌کند
ملونی: به رسمیت شناختن فلسطین توسط ایتالیا نزدیک‌تر شده است
درگیری نیرو‌های مقاومت فلسطین با عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی در غزه
انگلیس میزبان نشستی درباره بازسازی غزه شد
انصارالله یمن: آزادی اسیران فلسطینی دستاوردی تاریخی برای مقاومت است
برنامه ۶۰ روزه سازمان ملل برای کمک‌رسانی به غزه
ادعای ترامپ درباره پایداری توافق آتش‌بس
امضای توافق آتش‌بس غزه در شرم الشیخ
حماس: آزادی اسرا یک موفقیت ملی بزرگ در مسیر مبارزه برای آزادی است
اجساد دو اسیر اسرائیلی به صلیب سرخ تحویل شد
ادعای ترامپ در شرم‌الشیخ: می‌خواهم تحریم‌های ایران برداشته شود
لغو حضور نتانیاهو در اجلاس آتش‌بس غزه تحت فشار دیپلماتیک ترکیه
ادعای اسرائیل درباره آزادی ۱۹۰۰ اسیر فلسطینی در چارچوب توافق آتش‌بس
امیدواری زلنسکی به الگوبرداری از آتش‌بس غزه برای پایان جنگ اوکراین
ترامپ راهی مصر شد
زیاد النخاله: آزادی اسرا، دستاورد مقاومت و وحدت بود
قسام اسامی اجساد ۴ اسیر اسرائیلی را اعلام کرد
کنسولگری ایران در هرات شرایط و مراحل دریافت ویزا را اعلام کرد
آزادی اسیر فلسطینی پس از ۱۶ سال اسارت
ترامپ: فرصتی برای توافق صلح با ایران داریم
دیدار پرشور اسرای فلسطینی با خانواده‌های خود+ فیلم
سخنرانی ترامپ در کنست قطع و نماینده مجلس اخراج شد
نتانیاهو: ترامپ بهترین دوست اسرائیل است
عزت الرشق: غزه و مقاومت معادلات را تحمیل کردند
نتانیاهو سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرد
۱۳.۵ میلیون افغان در دو ماه گذشته کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند