باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سناتور آمریکایی برنی سندرز، شامگاه دوشنبه در واکنش به امضای توافق آتشبس در نشست شرمالشیخ، با اشاره به وضعیت بحرانی کنونی، تأکید کرد: «اولویت فوری و بیدرنگ، ارسال کمکهای انساندوستانه به ساکنان نوار غزه است که با قحطی و سوءتغذیه شدید دستوپنجه نرم میکنند.»
وی افزود: «جامعه جهانی موظف است از مردم فلسطین، پس از تخریب گسترده زیرساختها در نوار غزه، حمایت همهجانبه به عمل آورد.»
این سناتور آمریکایی در ادامه خاطرنشان کرد: «فلسطینیان باید رهبری این فرآیند را خود بر عهده گرفته و سرنوشت آینده خویش را تعیین کنند.»
سندرز در پایان با اشاره به راهحل پایدار برای بحران فلسطین، تصریح کرد: «اسرائیل باید از رویکردهای افراطی خود دست کشیده و به سمت راهحل تشکیل دو دولت مستقل حرکت کند تا صلح پایدار در منطقه محقق شود.»
منبع:المیادین