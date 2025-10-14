باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -ماجد الأنصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به توافق آتشبس کنونی، این روز را «روزی تاریخی که سالها به ویژه در طی دو سال گذشته در انتظارش بودیم» توصیف کرد.
الأنصاری در پاسخ به پرسش شبکه فاکس نیوز درباره چشمانداز پیشرفت به سوی فاز دوم این توافق گفت: «ما بسیاری از بحثها درباره مرحله اول را به تأخیر انداختیم... تا مطمئن شویم که مرحله اول محقق میشود.»
وی افزود: «بحثهای دشوار درباره اینکه فاز دوم چگونه خواهد بود، چگونه امنیت غزه تأمین میشود، چگونه اداره خواهد شد و چگونه اطمینان حاصل میشود که جنگی دیگر درنگیرد، آغاز شده است.»
مرحله اول توافق آتشبس در غزه با آزادی و تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی از صبح دیروز (دوشنبه ۲۱ مهر) اجرا شد.
روند تبادل اسرا در غزه میان حماس و رژیم صهیونیستی با آزاد شدن هفت اسیر صهیونیست توسط نیروهای مقاومت آغاز شد.
براساس اعلام رادیو ارتش اسرائیل، در نهایت ۲۰ اسیر اسرائیلی توسط حماس آزاد شدند و این جنبش دیگر اسیر زندهای در اختیار ندارد. طبق توافق در ازای آزادی اسرای صهیونیست حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد.
منبع: الجزیره