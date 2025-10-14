صالح فقط به ثبت تصاویر و انتشار گزارش اکتفا نمی‌کرد. روز اعلام آتش‌بس، با امدادگران راه افتاد تا خبر پایان جنگ را کوچه به کوچه به مردمی برساند که برق و اینترنت نداشتند. او یک خبرنگار به تمام معنا بود که حتی رسالت خبررسانی خود را خانه به خانه به انجام می‌رساند.در میدان واقعی، او در خط مقدم بود. دو سه بار در هنگام هدف قرار گرفتن چادرهای خبرنگاران توسط رژیم صهیونیستی، سیاوش‌وار و معجزه‌گون از دل آتش نجات یافت.اما تقدیر این بود که بعد از آتش‌بس و نشستن اشک شادی بر چشم مردمش، رخت شهادت به تن کند.

«لبخند صالح باید ماندگار شود» خانواده و دوستان صالح پویشی به راه انداخته‌اند و از مردم خواسته‌اند تصاویر پیکر او را منتشر نکنند.آنها گفته‌اند «عکسی که باید از صالح بماند، همان لبخند همیشگی‌اش است؛ همان‌طور که خودش دوست داشت.»امروز که بازوهای رسانه‌ای صهیونیسم با هم‌دستی در جنایت این ماشین جنگی، صفحهٔ اینستاگرام صالح را مسدود کرده‌اند، صفحات زیادی به هواداری از او ایجاد شده‌اند؛ و آنهایی که از پیش وجود داشتند، فعال‌تر از قبل، از صالح مهربان غزه می‌گویند. چون صالح به نماد ایستادگی، مهربانی و صداقت تبدیل شده است.حالا بعد از او، همه می‌گویند و می‌نویسند «خداحافظ، صدای مهربان غزه.»

خائنان محلی، مولود ناامنی در غزه اما داستان صالح را نمی‌توان بدون اشاره به واقعیت‌های امنیتی غزه کامل کرد. در نوار غزه، سه چهار خانوادهٔ شناخته‌شده از سال‌ها پیش با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند. آنها در ازای پول، اسلحه یا مواد مخدر، برای اشغالگران جاسوسی می‌کردند و کارهای کثیف‌شان را انجام می‌دادند. یکی از این خانواده‌ها، خانوادهٔ «دغمش» است که در منطقهٔ «حی‌الصبره» در شهر غزه سکونت دارد.پس از قدرت گرفتن گروه‌های مقاومت در سال ۲۰۰۶، این خانواده‌ها تحت پیگرد قرار گرفتند و سران‌شان زندانی یا اعدام شدند. اما در جریان جنگ اخیر و با پیشروی زمینی صهیونیست‌ها، دوباره فعال شدند.آنها با غارت، ایجاد ناامنی، لو دادن مواضع مقاومت، و حتی کمک به قحطی ساختگی، به مردم خود خیانت کردند. صهیونیست‌ها هم لخت و عریان دست‌شان را می‌گرفتند. هر بار که نیروهای مقاومت سعی در مقابله داشتند، صهیونیست‌ها به سرعت مواضع مقاومت را بمباران می‌کردند.بعد از آتش‌بس، زمانی که صالح برای تهیهٔ گزارش به شمال غزه رفته بود، این گروه به سمت عده‌ای از آوارگان، که صالح هم بین آنها بود تیراندازی کردند. اما گفته می‌شود صالح جعفراوی، خبرنگار محبوب اهالی غزه، به طرز وحشیانه‌ای با شلیک هفت گلوله و از فاصلهٔ نزدیک به قتل رسیده است.