باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران ضمن قدردانی از حضور پر رنگ و همیشگی ماموران جان بر کف پلیس راه و نیروهای امدادی در سطح محورهای مواصلاتی، گفت: با توجه به انتشار آمار حوادث رانندگی در ۶ ماه گذشته و بررسی وضعیت عملکردی این اداره کل در ارتقای ایمنی، مازندران موفق به کاهش در فوتیهای ناشی از تصادفات در راههای برون شهری و روستایی گردیده است که این مهم با شناسایی و رفع نقص نقاط پر تصادف در ارتباط است.
او ضمن اشاره به حضور به موقع همه عزیزان راهدار و پلیس راه در مواقع حساس در محورهای استان، افزود: ما باید با حضور به موقع و به جا خود، از بروز حوادث ناگوار در محورهای استان جلوگیری نماییم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران در ادامه بر ضرورت تعامل و همکاری همه جانبه این دو مجموعه تاکید و گفت: تعامل و همدلی همه دستگاهها علی الخصوص راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راه میتواند عامل مهمی برای برقراری ترددی ایمن و روان در فصول مختلف سال باشد.
او ایمن سازی محورها را با نصب انواع علائم، خط کشی و روکش آسفالت ضروری برشمرد و افزود: پیشگیری همیشه عامل مهمی در کاهش حوادث و اتفاقات غیر مترقبه بوده، از این رو میتوان با تعامل و یک برنامه ریزی دقیق محورهای پرترافیک استان را ایمن و آرام نمود.
محمدنژاد استفاده از تجهیزات اتوماتیک و ماشین آلات جدید راهداری زمستانی، ذخیره سازی نمک و سوخت و تجهیز کلیه راهدارخانههای واقع در نقاط برف گیر استان را بخشی از اقدامات این اداره کل در زمینه عملیات راهداری زمستانی برشمرد و گفت: این اداره کل با برنامه ریزی مدون و بسیج نیروهای راهداری و بکارگیری کلیه ماشین آلات و تجهیزات راهداری آمادگی کامل برای مقابله با شرایط سخت را دارد.
سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه و فرماندهی انتظامی استان نیز در این نشست ضمن قدردانی از تعامل و همراهی مجموعه راهداری با پلیس راه استان، گفت: در حال حاضر با توجه به این مهم اتفاقات خوبی در جهت ارتقای ایمنی محورها پایین آمدن آمار فوتیها در تصادفات جادهای جلوگیری از فرار بار و اضافه تناژ در حوزه کالا و بار صورت گرفته که انشاله با بر پایی این نشستها در ادامه مسیر خدمت بتوانیم گامی ارزنده و بلند در جهت اجرای عملیات راهداری زمستانی پیش رو برداریم.