معاون راه و شهرسازی استان اردبیل از تأمین ۸۹۳ هکتار زمین جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریم شیروند امروز در بازدید مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و هیئت همراه از پروژه‌های نهضت ملی شهر اردبیل گفت: ساماندهی، صیانت و پالایش املاک موجود و همچنین شناسایی اراضی به‌عنوان منابع جدید در دستور کار قرار دارد.

او افزود: شناسایی، توافق و تأمین بیش از ۸۹۳ هکتار زمین جهت اجرای طرح‌های ملی، استانی و حمایتی به‌ویژه نهضت ملی مسکن یکی از اقدامات بی‌سابقه، شاخص و ماندگار معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به‌شمار می‌رود.

معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح کرد: در طول یک سال نخست دولت چهاردهم، اطلاعات و مشخصات تعداد ۴ هزار قطعه زمین و املاک در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی در سامانه سادا ثبت شده است.

شیروند افزود: در همین مدت زمانی با تلاش و پیگیری همکاران سخت‌کوش معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان برای ۲ هزار و ۷۰۰ پلاک ثبتی سند تک برگی اخذ شده و همچنین تکلیف یک هزار و ۲۸۰ هکتار اراضی از منابع سنواتی، تحویل و تحول مربوط به منابع طبیعی استان مشخص شده است. 

