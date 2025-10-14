باشگاه خبرنگاران جوان- در جریان سیصد و شصت و دومین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا و عضو شورای اسلامی شهرستان شمیرانات، با انتقاد از وضعیت نابسامان مدارس روستاهای رودبار قصران، خواستار توجه فوری وزارت آموزش و پرورش به کمبود معلم در این مناطق شد.

وی در تشریح این مسئله گفت: «در بازدید اخیر از پنج روستای رودبار قصران مشاهده شد که بسیاری از مدارس با حداقل نیرو اداره می‌شوند. در یکی از مدارس با ۲۷ دانش‌آموز در چهار پایه درسی فقط دو معلم فعالیت می‌کردند که هر کدام چهار درس تدریس می‌کردند و مدیر مدرسه نیز سه درس بر عهده داشت. در برخی مدارس حتی معلم ریاضی وجود ندارد و یک ماه از سال تحصیلی بدون تدریس این درس سپری شده است.»

دکتر آقامیری با ابراز تأسف از شرایط فعلی افزود: «برخلاف اظهارات برخی مسئولان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه هیچ کلاس مدرسه‌ای بدون معلم نیست، واقعیت در روستاهای نزدیک تهران چیز دیگری است. اینکه در فاصله کمتر از یک ساعت از پایتخت، کلاس‌های مختلط برگزار شود و دانش‌آموزان بدون معلم بمانند، مایه تأسف و نشانه غفلت مدیریتی است.»

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا در ادامه تأکید کرد: «این وضعیت در شأن پایتخت کشور نیست. انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش با فوریت نسبت به تأمین نیروی انسانی و ساماندهی وضعیت آموزشی در روستاهای شمیرانات اقدام کند تا شاهد تعطیلی تدریجی مدارس و مهاجرت اجباری دانش‌آموزان به شهر نباشیم.

